Cayó el "Rayo" en la línea de sentencia y a los diez segundos se escuchó al malón que lo perseguía. Parecía que el triunfo de Gastón Mazzacane en la 1ra fecha de TC PickUp del año 2024 representaba la conocida diferencia entre la velocidad de la luz y la del sonido. No hay que dividir por tres como, a grosso modo, calcula un pueblo arandú la distancia entre la descarga eléctrica y sus casas, pero se trató de una contundencia pocas veces vista en las primeras seis temporadas de la categoría del deporte motor con mayor crecimiento de los últimos tiempos. El platense se impuso con su VW Amarok en el circuito que más cerca queda de su casa, el "Roberto Mouras" del Km 49 de la Ruta 2, delante del debutante Rodrigo Lugón (Ford Ranger) y el tricampeón Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), sellando su tercer halago en la categoría.

Con debutantes de primera línea entre los 25 anotados de la clase mayor y 18 en la telonera, TC Pista PickUp, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) afianzó sus camionetas. Se sumó una carrera y ambas divisionales tendrán el sistema de 11 fechas, divididas en una Etapa Regular que clasificará a los mejores al Play Off, que en las últimas cuatro citas determinará al campeón. Uno de los arribos fue Facundo Ardusso, subcampeón 2017 de Turismo Carretera y doble monarca del TC2000, con una Chevrolet S10 del RUS MED Team. El otro destacado fue Julián Santero, quien se consagró en Fórmula Renault, TC Mouras y Turismo Nacional además de ser escolta de torneos de TC y TC2000, para recalar en el LCA Racing con una Toyota Hilux. Con una carrera en ascenso, se lanzó por la segunda temporada el cordobés Lugón, tomando uno de los vehículos que quedaron liberados en el Gurí Martínez Competición luego de que el mítico Omar Martínez confirmara su alejamiento –siempre momentáneo– de las pistas. El entrerriano decidió priorizar sus esfuerzos y presupuesto para el debut de su hijo, Agustín, en el Turismo Carretera.

La contundencia pasó de manos

Luego de mostrar su capacidad ganando la Clasificación del sábado y Serie del domingo, Rodrigo Lugón largó la Final en primera colocación. Si bien logró contener a su principal contrincante en los primeros metros, Gastón Mazzacane, el experimentado piloto de 48 años capitalizó la formidable tendencia de su VW para ingresar a la recta principal mejor armado que el chico de Villa Allende y concretar la superación. A partir de allí, con récord de vuelta y siendo siempre más veloz que el resto, el platense se encaminó a cortar la racha que desde mediados del 2021 lo tenía alejado del escalón más alto del podio. Gastón consiguió más de diez segundos de ventaja para celebrar por tercera vez en 56 carreras, sosteniendo su presentismo impecable desde que se creó la categoría en la que ganó el torneo presentación. "Es impresionante el trabajo que hicieron con esta camioneta, lo merecíamos desde hace mucho tiempo", remarcó el Rayo. Lugón, que neutralizó a Gianini en los giros finales, insistió en que fue un gran comienzo de año: "Muchos creen que estoy amargado por perder el 1 pero estar acá y pelear contra dos referentes es un lujo". El tercer lugar de Gianini dio al piloto de Salto su 30ma presencia en el estrado reservado a los tres mejores, mientras que, fuera del protagonismo, culminó cuarto el reinante campeón Mariano Werner, con la Hilux del Toyota Gazoo Racing. En números, el torneo comenzó con Mazzacane sumando 45 puntos delante de Lugón (44), Gianini (38,5) y Werner (35,5), sabiendo que el 24 de marzo llegará el 2do encuentro.

TC Mouras y el río revuelto

En medio de las complicaciones propias y ajenas, el jovencito Felipe Bernasconi (Torino) logró imponerse en la 2da fecha del TC Mouras en La Plata. Hubo fricción con Gastón Iansa (Chevrolet) pero en la pista se solucionó caballerosamente, mientras que Santiago Biagi (Dodge) accedió a un gran podio con su tercer lugar. El gran perdedor de la jornada terminó siendo Faustino Cifre (Ford), pues en el comienzo de la carrera no pudo evitar un roce con el piloto de San Vicente, quien con pericia y fortuna se salvó del destino incontrolable que suele traer el pasto mojado -desde el sábado- para seguir en la batalla. El santafecino de Rufino debió ponerse detrás del damnificado para volver a foja cero el resultado de esa maniobra y evitar una penalidad mayor, pero terminó el día con un abandono por fallo mecánico. En esa devolución de posiciones se dio una clave de la carrera, porque Bernasconi estaba delante de Iansa y capturó el primer lugar con el vehículo del Trotta Racing hasta que en los giros finales la fricción de la batalla y el drama los volvió a cruzar. La presión de frenado fue tal que Iansa perdió el control del tren trasero de su Chevy y golpeó a Bernasconi en el tránsito de la clásica chicana de derecha e izquierda ubicada en la recta principal. "El error es mío. Vi que en la frenada me lo iba a llevar puesto, entonces quise frenar en el interno y se me cruzó el auto", explicó Gastón, que a pesar de la trompa rota por la refriega se recuperó y dejó pasar al perjudicado para que retome el mando. "Estoy súper contento con este resultado, con Iansa nos tocamos pero por suerte la distancia que le sacamos al resto fue tan grande que no perdimos mucho", dijo Bernasconi luego de su primera victoria en la categoría y bajo el ala de la ACTC. Sufriendo el calor reinante, como todos, el tercero del podio graficó que "costaba acelerar porque ardían los pies", por la temperatura que los motores de competición transmiten a los fierros. Con todo, Iansa se retira liderando el torneo con 82 puntos, delante de los dos ganadores del año hasta el momento, Marco Dianda y Bernasconi, ambos con 76,5 unidades y Benjamín Ochoa (75,5). El domingo 3 de febrero se volverán a ver las caras en el mismo predio platense.

Teloneras de lujo

Ignacio Faín llevó alegría nuevamente a Villa Minetti consiguiendo el triunfo en la primera cita anual de TC Pista Pick Up, la categoría menor de las camionetas. Con su Ford Ranger del Gurí Martínez Competición selló un debut fenomenal y acumuló 42 puntos tras el primer fin de semana, dejando a Sebastián Salse (Ford Ranger) y Marcos Castro (Toyota Hilux) detrás. En tanto, el TC Pista Mouras corrió la segunda fecha del año y repitió ganador con Juan Pablo Guiffrey (Torino), líder del certamen con 89,5 unidades acumuladas, seguido en la carrera por el chaqueño Lucas Bohdanowicz (Dodge) y Leandro González (Ford). Ambas categorías soporte seguirán sus torneos con las "hermanas mayores", el 3 de febrero TC Mouras y 24 de marzo PickUp.