* Netflix anunció su paquete de contenido coreano a lo largo de 2024. La programación incluye películas, series y una amplia gama de realities con el identificable tono del gigante asiático. Y sí, la segunda temporada de El juego del calamar está en la lista junto a nuevos capítulos de Dulce hogar y El monstruo de la vieja Seúl. Entre los realities se destacan Habilidad física:100 Mina subterránea y Zombiverso. Según precisaron desde la N roja, duratne 2023 uno o más títulos coreanos estuvieron en el Top 10 en al menos uno de los países latinoamericanos.



* El próximo 15 de marzo Apple TV+ estrenará La caza del asesino, la miniserie que cuenta la persecución contra John Wilkes Booth, más conocido como el hombre que mató a Abraham Lincoln. Anthony Boyle (Masters of the Air) será el encargado de encarnar al infame homicida en esta producción con ritmo de thriller conspirativo en las postrimerías de la guerra civil estadounidense.



* The Girls on the Bus será uno de los primeros estrenos de la flamante plataforma Max (14 de marzo). La entrega sigue a un grupo de periodistas en la campaña presidencial en la que Hillary Clinton compitió contra Donald Trump. Son cuatro periodistas mujeres, cada una diferente en sus estilos de reportaje y personalidades. Melissa Benoist (Supergirl) protagoniza la entrega junto a Carla Gugino, Natasha Behnam y Christina Elmore. La batalla por la Casa Blanca como una telenovela a ser contada.

El personaje

Hélène Barizet de Philarmonia (Marie-Sophie Ferdane). La música acaba de arribar a París para tomar las riendas de su Filarmónica, una orquesta sumamente prestigiosa, pero con la fama de ser una “asesina de directores”. Revolucionaria, atípica y magistral, la dama tiene el objetivo de hacer accesible la música clásica y no perecer en el intento. (desde hoy a las 21 por Film & Arts y Flow).