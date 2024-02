”Hacía mucho que tenía ganas de estar acá. Por distintas situaciones no se dio antes”, aseguró Jonatan Gómez, presentado ayer como nuevo refuerzo canaya. “Vengo para sumar, para jugar en la posición que me toque y los minutos que me toquen. Con 34 años volver a esta club es una alegría y lo quiero disfrutar”, recalcó el volante que volvió con el pase en su poder luego una temporada en Racing. "Me puedo adaptar a distintas posiciones, y estoy para jugar, viajo a Buenos Aires con el plantel", agregó. Por último, Gómez añadió: "Estoy en un gran momento personal y muy bien en lo fisico. No vine ahora a Central porque juega la Copa Libertadores. Hace mucho que quería volver y no se daba. Estoy muy contento por esta oportunidad que me dieron. Vine a sumar, a jugar en la posición que me toque y los minutos que me toquen".