Los baches en calles y rutas en Argentina son más noticia porque pasan mucho tiempo sin taparse que porque los tapan. Salvo cuando alguien a quien no le corresponde, tapa los pozos porque el que tiene que hacerlo no lo hace. “Santa Fe brinda asistencia a Nación, a través del suministro de maquinarias, para los trabajos de reparación iniciados este semana en el acceso a los puertos de Timbúes, en la ruta nacional Nº 11. Las tareas son en conjunto con el municipio, asistiendo a Nación”. Además aportó 300 toneladas de material asfáltico. El comunicado oficial de la Casa Gris sirve por lo menos para dejar en claro que Javier Milei no sólo recorta el transporte y el incentivo docente. También hay que taparle los baches.