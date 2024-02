El intendente Pablo Javkin se reunió este jueves en Buenos Aires con intendentes de distintas localidades de la Argentina para analizar los pasos a seguir ante el anuncio del gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte del interior del país. Los mandatarios que participaron del cónclave coincidieron en avanzar con un reclamo administrativo y judicial, al mismo tiempo que reclamaron una reunión con el ministro del interior, Guillermo Francos. Otra de las propuestas es impulsar en el Congreso una modificación del impuesto al combustible, que se grava en todo el país y que, según denuncian, hoy se utiliza para subsidiar el transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en detrimento de las provincias. “Antes nos daban 14% y el resto quedaba en AMBA. Ahora ni las sobras”, cuestionó Javkin. “Corre riesgo el funcionamiento del sistema de transporte en el interior del país. Un costo de 1.200 pesos es imposible trasladárselo al usuario”, advirtió.



El encuentro, que transcurrió en un hotel de Buenos Aires, tuvo un objetivo concreto: unificar posturas, visibilizar la situación, y delinear los pasos a seguir. Tras el encuentro, los mandatarios hablaron con la prensa y anunciaron que avanzarán en distintos frentes. “Vamos a tomar todas las medidas administrativas y judiciales que correspondan”, dijo Javkin, quien ofició de vocero del encuentro junto al intendente de Córdoba, Daniel Passerini. En ese sentido, el mandatario rosarino apuntó contra el gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, por la eliminación del Fondo Compensador del Transporte y por “el incumplimiento de lo que hoy está previsto en el presupuesto”.

Asimismo, los intendentes adelantaron que pedirán una reunión oficial con el ministro del Interior para evaluar la situación en conjunto. Según denunciaron, hasta el momento no tuvieron comunicaciones formales ni informales con funcionarios del gobierno por ese tema y tampoco se publicó una resolución oficial sobre cómo se hará la quita de recursos. “Nuestras ciudades incluyen alrededor de 10 millones de habitantes en la Argentina. Entendemos que 10 millones de argentinos tenemos el derecho, por lo menos, a ser escuchados por un ministro de la Nación y se lo vamos a pedir al ministro del Interior”, adelantó el mandatario rosarino.

En tercer lugar, Javkin confirmó que el grupo de intendentes también presionará por la vía legislativa. En concreto, cuando inicien las sesiones ordinarias del Congreso reclamarán a los legisladores del interior que revean la “injusticia” que se genera en relación al impuesto a los combustibles, un gravamen que se paga en todo el país y que, según denuncian, hoy se distribuye solo en el AMBA. “Cada argentino, cada vez que carga combustible, paga un impuesto al combustible. De eso, al interior de la Argentina le va cero. ¿Por qué? Porque todo viene acá”, cuestionó el intendente local.

“Es algo que no podemos tolerar y le pedimos a los legisladores del interior, que son la enorme mayoría en este Congreso, que se corte esta injusticia. Que ese impuesto a los combustibles repercuta en las ciudades del interior donde tenemos transporte. Porque si no, el costo de un trabajador que viaje en el interior del país, va a estar entre 1.200 y 2.200 pesos contra 270, que es lo que hoy se paga en la ciudad de Buenos Aires”, evaluó Javkin. Y agregó: “Eso no solo va a paralizar el transporte, va a paralizar toda la actividad productiva del interior del país y por lo tanto va a afectar los ingresos de la Argentina”.

Esta semana, desde el área de Transporte provincial se encargaron de ponerle números al impacto que tiene esta situación en Santa Fe. Según informaron, en enero de 2024 de la provincia salieron 3.900 millones de pesos en materia de impuestos a los combustibles, y solo retornaron, como coparticipación, 490 millones de pesos por Fondos Fonavi, mientras que se dejaron de percibir 1.400 millones de pesos que correspondían del Fondo Compensador del Transporte. “Nación se queda con 3.410 millones de pesos de libre disponibilidad, que no vienen a Santa Fe”, denunció el miércoles Renata Ghilotti, secretaria de Transporte provincial.

Impacto en Rosario

Luego de la conferencia de prensa, Javkin habló con El Tres y confirmó que el gobierno nacional ya tiene atrasos en lo que respecta a los atributos sociales que contempla la tarjeta SUBE: “Por un lado se plantea ir hacia un subsidio a la demanda, pero a la vez no se envían los fondos de la SUBE y tampoco nos han enviado, ni se ha firmado siquiera el convenio, de los fondos que correspondían a los meses de enero y febrero, que están incluidos en el presupuesto que el propio gobierno recondujo”. En ese sentido, el intendente avizoró un panorama complejo respecto al sostenimiento del sistema si Nación efectivamente decide retirar los subsidios.

Asimismo, recordó que la ciudad ya aporta para el transporte, de sus propios recursos, lo mismo que para el mantenimiento de sus tres hospitales principales y evaluó que subsidiar al transporte, en realidad es “subsidiar al trabajo” de las distintas regiones. “Corre riesgo el funcionamiento del sistema de transporte en el interior del país. Un costo de 1200 pesos es imposible trasladárselo al usuario”, analizó.

“Es una discusión que además se vuelve más injusta aún porque no corre riesgo en el AMBA, porque se lo subsidia con más dinero. Cobrar el impuesto a los combustibles en toda la Argentina, subsidiar el transporte del AMBA y al interior darle cero, no puede tener justificación alguna”, cuestionó. “Antes nos daban 14% y el resto quedaba en AMBA. Ahora ni las sobras. Ese es el esquema hacia el que vamos”, añadió.