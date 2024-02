El secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli, cuestionó el aumento del subte porteño, que en abril pasará a costar $574 por viaje, un 150 por ciento más que en la actualidad, y aseguró que es un monto que los usuarios no pueden pagar. En junio, el servicio trepará a $757.



Consultado por AM750, el sindicalista explicó que el debate sobre el precio del subte es se debe poner sobre la mesa desde hace muchos años: “Hemos hecho actividades públicas y debatido públicamente cuando Macri se hizo cargo del servicio, que aumentó la tarifa de forma descomunal”.

“En ese momento dijimos lo que es el transporte para la sociedad. No para los socialistas, como suele decir el presidente. El transporte no se mide en relación al valor del transporte, sino del que se genera”, señaló.



En concreto, dijo que el subte y su bajo costo es, en su origen, una idea del mundo conservador: “Para poder trabajar ocho horas tenés que poder trabajar. Y para eso necesitas un transporte rápido. Los liberales lo buscaban para que los trabajadores rindan más. Desde el punto de vista de la productividad”.

Sin embargo, explicó, en Buenos Aires opera otra lógica. Una lógica mercantilista que se contradice que lo que pasa en el resto del mundo: “Es una de las pocas ciudades importantes con el transporte privado. Porque en todas las grandes ciudades, Nueva York, Londres, Berlín, París, el transporte es público y monopólico. Acá se ve como una mercancía más. Como si fuese una botella de cerveza”.

Y añadió: “Nosotros venimos discutiendo que no hay inversión en el transporte. Hace ocho años que no se hace un metro. Además de todos los problemas que tiene. Es precivilizatorio lo que estamos viendo. En el transporte se da la misma situación. Lo llevan a un valor que no se puede pagar”.