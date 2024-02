El Gobierno nacional anunció la eliminación de fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones y enmarcó la decisión en la convicción de avanzar "contra todas las cajas de la política".



El anuncio fue realizado por el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno e, inmediatamente fue confirmado por el propio presidente Javier Milei en una entrevista a Radio Rivadavia.



"Vamos a avanzar en eso y vamos a ir contra todas las cajas de la política", dijo Milei cuando se lo consultó sobre la decisión anunciada instantes antes por Adorni.



En su habitual conferencia de prensa, el portavoz dijo que el presidente Javier Milei había decidido "eliminar determinados fondos fiduciarios" por entender que "carecen de transparencia" y representan un gasto "en torno a los US$ 2.000 millones" anuales, lo que significa, aseguró, "medio punto del Producto Bruto Interno".



Adorni señaló que esos fondos "son parte de lo que denominamos 'cajas de la política'" y consideró "llamativo" que "la política no esté de acuerdo en transparentar fondos millonarios que nadie sabe bien cómo utilizan la plata".



En tanto, Milei sostuvo: "Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve".



Adorni anunció que Milei "decidió eliminar determinados fondos fiduciarios", aunque no precisó cuáles de los 28 existentes en la órbita del Estado nacional, según un relevamiento realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), serán alcanzados por la medida.



"Apelamos a que la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo y que le den lugar a lo que planteamos en la ley Ómnibus, que es la eliminación de estos fondos", exhortó.



Según un estudio de la OPC de enero de 2023, "la proliferación" de fondos fiduciarios "vulnera la unicidad de caja de la administración nacional incrementando las necesidades financieras del Tesoro Nacional".



"Mientras un área de la administración nacional se asegura recursos para el cumplimiento de sus objetivos a través de un fondo fiduciario y en algunos años (como en 2021 y 2022) acumula liquidez, por otro lado se corre el riesgo de desfinanciar al Tesoro provocando un empeoramiento de la situación fiscal y en el mediano plazo atentando contra la continuidad del objetivo que originalmente se quería favorecer a través de la creación de ese fondo", sostuvo el ente bicameral.



La OPC señaló que "la importancia económica y presupuestaria que tiene este sector institucional, amerita realizar los esfuerzos necesarios para incrementar la transparencia y comprensión del destino de los recursos presupuestarios asignados".



Los fondos fiduciarios no están incluidos en el presupuesto de la administración central y tampoco cuentan con una metodología de creación uniforme.



Por ejemplo, la OPC observó que algunos "se crearon por ley (Fideicomiso Subsidio de Consumo Residencial de Gas Licuado Petróleo - ley 26.020), otros por DNU (Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria - DNU 1334/14), otros por decreto (Fondo para Reconstrucción de Empresas - Decreto 342/2000) y otros simplemente por resoluciones ministeriales (Fondo Fiduciario para Transporte Eléctrico Interprovincial - Resolución 657/99 del Ministerio de Economía)".



Los 28 fondos fiduciarios de jurisdicción nacional, por orden cronológico de creación, son los siguientes:



1990: Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (Foncyt)



1995: Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial



1997: Fondo Fiduciario de Capital Social (Foncap)



1997: Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional



1999: Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal



2001: Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte



2001: Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica



2001: Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas



2001: Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO)



2003: Fondo Fiduciario para la Refinanciación Hipotecaria



2005: Programa Hogares con Garrafa (Hogar)



2012: Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar)



2013: Fondo Nacional del Manejo del Fuego



2014: Fondo Fiduciario del Servicio Unive para la rsal Argentina Digital



2014: Fondo Fiduciario de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria



2015: Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder)



2016: Fondo Fiduciario para la Vivienda Social



2016: Fondo Fiduciario de Desarrollo Productivo (Fondep, ex Fondear)



2016: Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro)



2016: Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud



2016: Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de Bosques Nativos



2017: Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce)



2017: Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (Fodis)



2017: Fondo de Garantías Argentino (Fogar)



2017: Fideicomiso PPP de Autopistas y Rutas Seguras



2019: Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata



2021: Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana



2021: Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento.