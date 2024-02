La promesa de un conflictivo inicio de clases empieza a cumplirse. Una marcha de docentes y otros trabajadores estatales frente a Gobernación prometió ayer que, sin una oferta salarial superadora, el 26 de febrero no comenzará el ciclo lectivo. Desde Amsafé Rosario dijeron que Pullaro "les mintió" a sus votantes cuando dijo que iba a reconocer las paritarias de 2023 y reclamaron el cumplimiento de los acuerdos.

Las columnas de trabajadoras y trabajadores convergieron ayer al mediodía en la plaza San Martín y el tránsito sobre calle Santa Fe entre Dorrego y Moreno tuvo que ser cortado. "Hay un escenario en donde los gobiernos parecen que se pueden llevar puestos los acuerdos salariales y desconocer las leyes salariales", expresó Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario y consideró que "en este escenario, la única respuesta que podemos dar esta, estar en las calles. Y si no hay respuesta del gobierno, seguramente no se iniciarán las clases”.

Casiello agregó que “hasta ahora, todo indica que las clases no comenzarán. La actitud del gobierno provincial de desconocer el acuerdo paritario del año pasado, con el que nos están debiendo dinero, sumado a que ni siquiera se empezó a discutir el aumento de sueldos 2024, significó una gran actuación”.

“Nos sentamos a discutir el 4 de enero, dijeron que eran un gobierno serio, que iban a mantener una discusión distinta para que el 26 de febrero empiecen las clases. Nada de eso ocurrió. Todo lo contrario. Estamos peleando para que nos reconozcan la deuda del 2023 sin siquiera discutir la política salarial 2024 a una semana de iniciar las clases”, dijo Casiello a LT8.

“A todo eso hay que sumarle la decisión del gobierno nacional de suspender de manera ilegal la transferencia de los fondos de incentivos educativos. Hay un escenario en el que lo hecho por los gobiernos nacional y provincial contribuyen al no inicio de clases”, subrayó Casiello. Ayer mismo, el presidente Javier Milei ratificó que no convocará a la paritaria nacional docente, mientras suspendió el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

El titular de Amsafe Rosario dijo que “la mayoría de los santafesinos e incluso la docencia votó por Pullaro, y la convicción de los docentes es que Pullaro mintió. Se comprometió a cumplir el acuerdo paritario, a sostener el salario docente, la cláusula gatillo y no cumplió nada. Ojalá el lunes cambie todo esto, pero no lo creo” .

“A nivel provincial nos han robado parte de nuestro dinero, no nos han pagado el salario como corresponde, solo un pedazo de la deuda, es inadmisible esta situación. Y todavía no empezamos a discutir la partiaria 2024”, señaló Casiello y sostuvo que aún no fueron convocados para la próxima reunión.

El dirigente gremial fue más allá: “Queremos ser claros: en la Provincia hay plata. Todo el complejo agroexportador esta liquidando lo que tenía guardado y se prepara para una nueva cosecha. El gobernador tiene que tomar cartas en el asunto y ver cómo hace para dar respuesta a los reclamos. A nivel nacional se decidió anular las transferencias, es una situación gravísima y sumó leña al fuego”.

Casiello subrayó que, si aún no comenzó la discusión salarial para febrero, "no hay voluntad política del gobierno provincial para resolver el conflicto".