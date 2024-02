Roberto Salvarezza, que asumirá como nuevo presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia, destacó el aporte que se puede hacer desde el organismo en beneficio de los bonaerenses, al tiempo que afirmó la convicción del gobernador Axel Kicillof de que "el conocimiento, la ciencia y la tecnología son una llave para el desarrollo del bienestar" de la comunidad.

En declaraciones al programa "No Lo Entenderías" que se emite en Radio Provincia, el exministro remarcó que "el ambiente en ciencia en el distrito va ser muy positivo en contraste con la Nación", donde a su juicio "hay nubarrones por todos lados".

Consultado por el esquema de funcionamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas, que presidirá desde el 1 de marzo, expresó que es "muy similar al CONICET", ya que cuenta con "becarios, técnicos, investigadores y administrativos" y tiene como objetivo "el conocimiento", solo que está pensado y dedicado "a la provincia de Buenos Aires".

Para Salvarezza, el rol del Estado en la ciencia es "fundamental": "No hay país del mundo donde no haya una contribución importante y fundamental por parte del Estado en la ciencia".

Por eso, dijo, "es tan complejo entender esta mirada que tiene el presidente Javier Milei".

En otro diálogo radial, mantenido con Brisas, dijo que a nivel nacional "hay una reducción drástica en la cantidad de becas a otorgar, prácticamente del 50%".

Detalló que "además, hay un desplazamiento de la fecha de inicio, que pasa de abril a agosto. Eso se suma a los despidos de administrativos, siendo que la burocracia del Conicet es muy pequeña: tiene 12 mil becarios, 11 mil investigadores, 3 mil técnicos y solo 2600 administrativos.,"

Subrazyó Salvarezza que "se está obligando al Conicet, al Instituto de Energía Atómica, al INTI, al Senasa, a trabajr con el presupuesto 2023, con todo lo que eso significa. Es preocupante lo que puede ocurrir en los próximos meses en los institutos, con respecto a la limpieza y los servicios, así como con las construcciones y la adquisición de instrumental".

"Estructuralmente hay un ataque sobre el Conicet", cuestionó.

Salvarezza apuntó al hecho de que el presidente Milei "ve al Estado como un enemigo a destruir. Lo cierto es que tanto en la Argentina como en los países desarrollados es el Estado el principal actor que invierte en ciencia. Hay componentes privados importantes, pero las investigaciones de riesgo o disruptivas en las sociedades las hace el Estado. En el mundo el principal emprendedor es el Estado".

"Argentina para parecerse a esos países que cita Milei necesita más investigadores. Proporcionalmente, países como Estados Unidos o Israel tienen tres veces más que nuestro país", graficó.

A criterio de Salvarezza, hay un "combo fatal" de ignorancia y de ideología en el gobierno nacional.

Respecto a la argumentación de que hay dilapidación de recursos en ciencias sociales, Salvarezza definió que "son fundamentales para la Argentina, tal como se demostró en la pandemia. El primer documento presentado en tal sentido fue hecho por las ciencias sociales, en donde ya se marcaba el impacto diario. Doy otro ejemplo: hoy ningún proyecto puede llevarse a cabo sin mirar la parte ambiental y socioeconómica. Si vas a analizar un proyecto como el de extracción de litio, tenés que hablar con las comunidades, realizar un plan de desarrollo socioeconómico, del cuidado ambiente. Las ciencias sociales para ese diálogo son claves".

"Es un error este argumento falaz de ver cuatro o cinco títulos para atacar las ciencias sociales. Está la historia, la antropología, la economía. Sería un gravísimo error desarrollar grandes proyectos tecnológicos sin mirar las ciencias sociales", sentenció.