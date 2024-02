Los hermanos Diego y Pablo Levy toman una premisa sencilla pero muchas veces olvidada: retratar un mundo que conocen bien (una sedería propiedad del padre de ambos, el “Negro” Levy, ubicada en el barrio porteño de Once), y tratar de hacerlo atractivo para gente que lo conoce menos o que directamente lo desconoce. El mundo que enfocan en el documental Novias - Madrinas - 15 años es el de un grupo de hombres que no son soldados ni ingenieros, no son un equipo de fútbol ni un conjunto de cómicos, sino que son vendedores de telas de calidad para vestidos de fiesta, telas que jamás vestirán ellos mismos y que sin embargo venden como leones a legiones de novias, madrinas y cumpleañeras que peregrinan por la calle Azcuénaga en busca de un poco de glamour. (Hoy, a las 18, por el Canal Cine.ar TV)