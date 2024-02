El gobierno provincial aflojó algo más en la puja de paritaria con el gremio docente y ahí nomás planteó como devolución que las clases comiencen el lunes próximo, tal como pretende. Eso comunicará de manera formal en la reunión prevista para hoy con los sindicatos de maestros: que finalmente dispuso completar el acuerdo paritario 2023 con el pago del 22,4% restante de incremento a liquidarse con los haberes de febrero, a pagar en marzo. El problema es que anunció eso sin siquiera definir una oferta respecto de la paritaria 2024. Encima, si el gobierno nacional deja de abonar el Fondo de Incentivo Docente, pedirán que ese porcentaje lo asuma el Estado provincial.

La Casa Gris volvió a mover la paritaria a través de conferencias de prensa, para disgusto de los sindicatos. Los ministros de Gobierno, Fabián Bastía, y de Economía, Pablo Olivares, anunciaron ayer que saldarán en marzo lo que falta por planilla complementaria (después de la negativa oficial, luego cedieron un 14%, y ahora completarían el 22,4% restante para conformar la pauta de revisión acordada en diciembre, que imponía un incremento salarial de 36,4% para empatar la inflación). Y de esta manera, remarcaron que así los trabajadores habrán redondeado un 215% de aumento interanual en febrero, respecto del mismo mes del año pasado.

"Aunque los ingresos de la provincia fueron muy por debajo de ese índice, al 198% de evolución", machacó Bastía al explicar que finalmente los números le permiten aflojar este compromiso. "Los recursos aumentaron el 14% en diciembre, diferencia que ya fue abonada mediante planilla complementaria”, dijo el ministro. En esa línea, agregó que "la recaudación de enero nos permite aumentar el 20,6% sobre lo adeudado y, haciendo un esfuerzo enorme, vamos a completar ese 1,8% faltante y vamos a saldar el 36,4% de la paritaria 2023".

"Es nuestro aporte para tener a los alumnos en la escuela el próximo lunes", presionó Bastía.

Olivares, por su parte, aseguró que la recaudación fiscal dejó un margen de 18% extra respecto de diciembre como para aplicar a la política salarial. "Esto se debió fundamentalmente a que la interrupción de las transferencias no automáticas implicaron que este crecimiento por debajo de la inflación se haya pronunciado", causa que impidió "completar la paritaria 2023 con los recursos de enero", dijo.

Por eso, al margen de que la cláusula gatillo fue un acuerdo paritario a cumplir, el titular de Hacienda recalcó que ese 36,4% extra con el que empieza el salario público en 2024 representan $757.000 millones de pesos que no tenía contemplado en el presupuesto provincial.

Ambos ministros reiteraron que el incremento "se da en un contexto de tremenda escasez, de pérdida de recursos para la provincia, con dificultades de todo tipo, con transferencias no automáticas del Estado nacional que se han quitado, con una caída de la actividad económica, y entendiendo que no son las únicas obligaciones que tiene el Estado provincial". Así enumeró compromisos de obras viales, de compras y reparaciones de vehículos policiales, ambulancias, compras de medicamentos, etc. "Estamos haciendo este esfuerzo que incluso va más allá de lo que siempre dijimos, que era cumplir conforme al aumento de nuestros recursos", recalcó el ministro de Gobierno e Innovación Pública. "Pero los recursos –acentuó Olivares– crecen por debajo de la inflación y caen en términos reales, además de soportar el recorte que ha sido motivo de agenda en las últimas semanas" con el gobierno central.

El anuncio oficial mereció la reprobación gremial. Martín Lucero, titular de Sadop Rosario, consideró como "una burla que anuncien como un logro que pagarán a mediados de marzo lo que deben desde diciembre". El representante de los maestros de enseñanza privada cuestionó que el gobierno haya vuelto a anunciar asuntos paritarios a través de los medios, y recordó que "falta discutir el salario de enero, febrero, proporcional de aguinaldo y la política salarial de 2024. Así no es respetuoso el trámite paritario, y no es sano atacar a la docencia diciendo que esto (la cláusula gatillo) lo firmamos con el gobierno anterior", reprochó.

En cuanto a Amsafé, el planteo que pondrán hoy sobre la mesa añade la recomposición del Fondo de Incentivo Docente si Nación lo suprime, al requerimiento ya de la cancelación de la pauta 2023 y la discusión paritaria 2024. "Vamos a reclamar una recomposición real del salario, que Provincia garantice el Fonid, porque la quita de ese fondo significaría un escenario muy grave en el marco de una inflación tan importante", dijo Paulo Juncos, secretario gremial de los docentes públicos en Radio Dos. "Será inaceptable empezar a discutir la paritaria desde un punto que es la reducción del salario de los docentes", concluyó.