Perdió a su mejor jugador a los 25 minutos por una roja. De igual modo Newell’s dio pelea ante Estudiantes y tuvo recursos para generar jugadas en ataque ante la ausencia de Ever Banega. Francisco González y Guillermo May tuvieron a sus pies claras opciones de gol en el segundo tiempo. Fallaron y el local, por un rebote, se quedó con la victoria a poco del final. El equipo de Mauricio Larriera hizo mucho para no perder. Pero no pudo evitar la caída y llega al clásico sin su estrella y con caídas consecutivas en las últimas dos jornadas.

Dos equipos con claras intenciones de atacar y jugar en campo rival animaron un primer tiempo con poco fútbol y mucha fricción. Estudiantes estuvo mejor con la pelota pero no por eso fue más agresivo. Hubo tanta enjundia para recuperar el balón que en ese rubro Newell’s perdió la pelea. Porque a los 24 minutos Banega vio la roja por una pelota que fue a buscar al piso con el pie en alto y Sosa, con dura infracción desde atrás a Velázquez, solo recibió una amarilla. Antes Zuqui había derribado a Martino en una corrida, fue amonestado y después el técnico lo reemplazó.

La Lepra con diez no perdió ganas por atacar. De hecho, el primer remate al arco fue de Aguirre, en medivuelta sobre el primer palo. Larriera propuso en ataque a Francisco González por Guillermo May. Eduardo Domínguez intentó acorralar a Newell’s e incluyó a Cetré. Y el delantero colombiano a los pocos minutos de juego logró los dos primeros remates al arco leproso. El primero se fue desviado y el segundo lo despejó Macagno en muy buena reacción.

Ever Banega, referente leproso, fue expulsado a los 24 minutos.

En el segundo tiempo Estudiantes se apropió del control del juego. Larriera hizo ingresar a Julián Fernández para tener más presencia en el mediocampo. Pero el local tuvo facilidad para jugar muy cerca del área de Macagno y Correa estrelló un remate en el travesaño. Newell’s logró salir de su campo y con Aguirre y González tuvo jugadas en el área de Mansilla. Pero la más clara fue de Estudiantes: se escapó Méndez, lo hostigó Glavinovich en la carrera pero llegó al área y su remate fue despejado por Macagno. La respuesta leprosa no se hizo esperar: de volea se lo perdió González con remate apenas alto.

Newell’s fue competitivo por su decisión de atacar y por Macagno, que sacó todo lo que fue al arco. Méndez, con sus corridas, fue el jugador más influyente en ofensiva. El partido estaba para cualquiera. May lo perdió debajo del arco con zurdazo alto pero en un rebote en tiro de Palacios le dio el gol a Estudiantes. El colombiano probó de afuera del área, se desvió en Mauro Méndez y allí nada pudo hacer Macagno. Newell’s no mereció volver sin puntos y en tiempo de descuento Méndez selló la victoria al recibir un centro atrás de Correa.

2 Estudiantes

Mansilla

Mancuso

Fernández

Romero

Benedetti

Ascacibar

Zuqui

Zapiola

Altamirano

Sosa

Correa

DT: Eduardo Domínguez

0 Newell’s

Macagno

Méndez

Velázquez

Glavinovich

Martino

Díaz

Fernández

Banega

Aguirre

Fernández

Ramírez

DT: Mauricio Larriera

Goles: ST: 37m y 45m Méndez (E)

Cambios: PT: 37m Méndez y Cetré por Zapiola y Zuqui (E). ST: Desde el inicio Julián Fernández por Díaz (N), 15m May por Ramírez (N), 19m Palacios por Sosa (E), 19m Balzi por González (N), 29m Vangioni y Miljevic por Martino y Aguirre (N), 34m Meza y Piatti por Benedetti y Altamirano (E).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer

Cancha: Estudiantes