Con la presencia excluyente de Lionel Messi, la poderosa MLS de los Estados Unidos abrirá oficialmente su temporada 2024 este miércoles cuando Inter Miami enfrente como local a Real Salt Lake. El partido inaugural se disputará desde las 22.00 de la Argentina en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y será transmitido por la MLS Season Pass de la plataforma Apple TV.

A casi veinte años de su debut oficial como profesional, el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo abrirá la temporada de la MLS luego de haber revolucionado el fútbol estadounidense con su llegada en julio del año pasado al equipo que es copropiedad de la familia anticastrista de los Más Canosa y de David Beckham. Luego de una desgastante gira de pretemporada con partidos en El Salvador, Estados Unidos, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón, el equipo de Messi que dirige Gerardo Martino argentino cerró su preparación el jueves pasado con un amistoso ante Newell's Old Boys, que terminó en un empate 1 a 1.

El 29 de enero en ocasión del compromiso ante Al Hilal, en Arabia Saudita, el supercrack rosarino sufrió una inflamación en el aductor. Pero Martino informó que Messi está totalmente recuperado de la dolencia y listo para arrancar una exigente temporada en la que será prioridad conseguir el título. Inter Miami afrontará seis partidos en menos de un mes y el 18 de marzo Messi tiene previsto reencontrarse con el seleccionado campeón del mundo para la primera ventana FIFA del 2024.

Además de los primeros cinco encuentros de la MLS, Miami debutará en la Liga de Campeones de la Concacaf entre el 5 y el 7 de marzo ante el ganador de la serie entre Nashville SC y Deportivo Moca, de República Dominicana. Este torneo continental tiene relevancia ya que el campeón se clasifica al Mundial de Clubes de la FIFA. El calendario 2024 del equipo de casaca rosada también incluye la defensa del título en la Leagues Cup, que se desarrollará después de la Copa América entre el 26 de julio y el 25 de agosto.

Además, por la presencia de Messi, se creó la Copa Interamericana, de la que participarán dos equipos de Concacaf más dos de Conmebol: Inter Miami (como ganador de la Leagues Cup), León de México (vencedor de la Liga de Campeones de Concacaf), Fluminense de Brasil (campeón de la Libertadores 2023) y Liga de Quito de Ecuador (ganador de la Sudamericana 2023).

La US Open Cup, certamen al que Inter Miami llegó a la final con participación de Messi, todavía no está confirmada ya que los equipos de la MLS se niegan a formar parte por el exigente calendario. Por lo que, por ahora, el equipo con sede en Fort Lauderdale tiene asegurada una cuádruple competencia en medio de la cual Messi deberá afrontar con la Selección Argentina, la defensa de la Copa América de los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. Martino dejó en claro que el club sólo cederá al jugador para esta competencia y no para los Juegos Olímpicos de París, si fuera citado por la AFA.

Inter Miami apunta a ganar la mayor cantidad de esos títulos y por eso se reforzó con la llegada estelar del goleador uruguayo Luis Suárez, quien se sumará al grupo de exBarcelona junto a Jordi Alba y Sergio Busquets. En tanto, el juvenil volante Federico Redondo fue adquirido a Argentinos Juniors en 8,5 millones de dólares y se unirá a sus compatriotas Tomás Avilés, Nicolás Freire, Facundo Farías, Franco Negri y Benjamín Cremaschi para rodear a Messi en su intento de seguir sumando gloria y haciendo grande al fútbol de los Estados Unidos.