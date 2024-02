A sus 33 años, el pasado 26 de enero falleció Lucila Quarleri. Oriunda de Bragado, fue una escritora, teatrista, comunicadora social y militante feminista que vivió a pulso con su época. En su monólogo “Diarios de Otoño”, producido durante una de sus internaciones, escribió: “Le robaría los ojos a cualquier amigo no enfermo para salir a pasear durante un rato por las calles de Buenos Aires. Poder caminar y mirar sin esa presencia transparente, latente, que es mi enfermedad. Prenderme un pucho, abrir una lata de cerveza, besarme con cualquiera que pase y me diga que linda boca que tenés”. Este jueves 22 de febrero serán sus amigos, y las actrices de sus obras quienes realizarán un homenaje a su mirada del mundo leyendo fragmentos de sus textos en el Teatro Animal de la Ciudad de Buenos Aires.

“En el último tiempo, Luci estaba ensayando Las Perras, una obra en la que de algún modo trabajaba con la idea de su muerte narrando la historia de cuatro amigas que vuelven a Bragado por el fallecimiento de una amiga a la que le van a inaugurar una calle en su nombre. No la llegó a estrenar, pero nos pidió a sus amigos que siguiéramos haciendo sus obras. Por eso, decidimos hacerle un homenaje desde lo teatral, un ritual que no sea un velorio”, dijo Malena Saito, poeta y amiga de Quarleri, sobre este homenaje que recorrerá fragmentos de la obra inédita “Las Perras”, del monólogo “Diarios de Otoño” y del libro “Nunca me dejes de responder”, obras de la teatrista que sobrevuelan el tema de la muerte. Estos serán leídos por las actrices Paloma Contreras, Maia Lancioni, Nicole Popper, Sofia Cantarini y la comunicadora y escritora Estefanía Enzenhofer.

Este “ritual teatral", como lo describió Saito, buscará abrir solo algunas ventanas de lo que fue una producción artística desbordante de ideas. “Ella atravesó la enfermedad con un deseo muy vital. Entraba y salía de las internaciones, pero siempre con una voluntad muy grande de hacer. Además de Las Perras estaba escribiendo un libro de cuentos, Pampa Húmeda, que se iba a convertir en película. Hasta hace solo dos meses estaba dando una clase en Nueva York, el año pasado estrenó la obra Urana, que hablaba del apocalipsis… Creo que el arte para ella fue una forma de poder pensar y transitar, con cierto distanciamiento, situaciones muy duras”, afirmó la poeta sobre la experiencia de Quarleri transitando su enfermedad, un tema que abordó la misma artista en su monólogo "Diarios de Otoño" y en la novela "Nunca me dejes de responder".

Construir desde las contradicciones

Maia Lancioni fue una de las actrices predilectas de Quarleri. Actuó en “Esa niña” en 2018 y en el unipersonal “Indómita, la vuelta al pago” entre 2022 y 2023. “Los textos de Lu eran muy poéticos y ponían a la mujer en un lugar central. Eran personajes fuertes que no estaban retratados desde un lugar convencional ni romántico, sino desde una búsqueda muy fuerte de sus contradicciones. Ella lograba capturar algo de la sensibilidad del mundo. A mí me encantaba trabajar con ella e íbamos a dirigir juntas Las Perras”, dijo la actriz que formará parte del homenaje leyendo fragmentos de esta última obra.

Sobre el rol de las mujeres en sus producciones, Quarleri escribió que su deseo era “construir personajes femeninos complejos, sin raíces, casi sin conciencia, que actúen sin pudor, que sean irreverentes. Sentimos que necesitamos nuevos arquetipos, que fluyan con su energía erótica y violenta. Arquetipos no vistos en los escenarios, en las pantallas. Queremos construir imágenes de personajes anti-heroínas, construidas realísticamente, que muestren huellas, influencias negativas, con la que la mujer real se pueda identificar y así liberarnos de los estándares feministas. Consideramos que recaen sobre nosotras muchas expectativas de género en este momento que estamos transitando. Deseamos construir personajes no estigmatizados, no etiquetados”.

Pensar y crear en Bragado

Presente en Indómita y en Las Perras, Bragado no solo formaba parte del imaginario poético de Quarleri, sino que también era para ella un espacio de creación artística. Eugenia Starna es bailarina y conoció a Lucila durante la pandemia, “cuando muchos artistas regresamos por un tiempo a nuestras ciudades”, contó. “Si bien Bragado es una ciudad chica, solo la conocí cuando se acercó a mí para crear un cortometraje con algunos artistas que estábamos ahí en 2020. Fue una experiencia muy linda y quedamos en contacto. Al año siguiente, hicimos el seminario Escribir desde el Cuerpo, que mezclaba baile, expresión escénica y escritura. Fue un éxito. Lo que iba a durar solo un verano se extendió durante tres años”, agregó Starna.

De esta experiencia surgió el libro “Escribir desde el cuerpo”, en donde Quarleri y Starna compilaron la producción escrita de quince mujeres de Bragado que participaron de su taller, un grupo con poca o nula experiencia artística que encontró en este taller un espacio de pertenencia. El libro tuvo dos ediciones, fue presentado en la Feria del Libro de Bragado y guarda, escondido, dos poemas de Quarleri. Uno de ellos, dice: “Mientras duermo, le pregunto: / Yo: ¿Vos me viste cuando llegué? / Ella: Sí, tenías algo rosa, creo. / Yo: Tengo la voluntad de ser otra. / Ella: ¿Cómo sería eso? / Yo: Yo no te busco entre las cosas. / Ella: Mejor, yo tampoco”.

El “Homenaje a Luci Quarleri” tendrá lugar este jueves 22 a las 21 horas en el Teatro Animal, ubicado en Castro 561, CABA. La actividad tiene entrada libre y gratuita.