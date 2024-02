El gobierno de La Rioja solicitó a la Corte Suprema que resuelva sobre la constitucionalidad o no del cuestionado DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei. El planteo sostiene que ya se cumplieron todas las medidas ordenadas en el proceso y que es hora de que el máximo tribunal se expida al respecto.



Ya "se han cumplido todas las mandas indicadas por el Tribunal", indica el pedido de pronto despacho presentado ayer a última hora por los apoderados legales de la provincia, el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni, y el constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra.



El texto de poco más de una carilla incluye el recorrido del amparo solicitado en el área de juicios originarios de la Corte, en donde la máxima instancia legal del país interviene en los conflictos entre Nación y Provincias.



Además enumera el dictamen a favor de la intervención de la Corte del procurador Eduardo Casal y la notificación y posterior respuesta de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.



La Rioja insistió en la presentación -que no tiene efectos legales ya que la Corte Suprema no tiene plazos- que "declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable".



El amparo había sido presentado el 27 de diciembre pasado y ese mismo día la Corte armó un expediente y corrió traslado al Procurador, lo que fue interpretado como un gesto favorable a la petición.



No obstante, en la misma resolución, la Corte aclaró que lo trataría recién después de la feria judicial de enero, como un modo de dejar espacio al Congreso para que trate el decreto y decida si lo avala o lo rechaza.



El cuestionado DNU desregula amplios mecanismos de la economía, dispone el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre otras reformas contenidas en sus 366 artículos.