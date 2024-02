Una mujer denunció que fue víctima -junto con su familia- de un allanamiento ilegal. Según relató, agentes del Comando Radioeléctrico fueron a su casa de barrio Godoy, entraron bajo la excusa de un operativo, sin mostrar la autorización judicial y sin testigos. Además sostuvo que se llevaron unos 80 mil pesos.



Según la denuncia, en el domicilio había dos móviles policiales. "Había dos chatas acá en la puerta. Eran dos femeninos y tres masculinos. Yo estuve dos días en cama con la presión por las nubes", dijo la mujer en Canal 3. "Preguntaron por mi hijo -cuyo nombre está afuera, en el cartel de su barbería-. Le revisaron el dormitorio y los demás".

En ese contexto, dijo que quienes entraron tenían prendas del Comando Radioeléctrico y que preguntaron por un juego de esposas que había en un mueble del living, por lo que la mujer respondió que su marido era comisario retirado, lo que modificó “la actitud: dejaron de apuntarnos", indicó.



“Les pregunté si iban a labrar un acta, si me iban a dejar algún registro de lo que pasó, pero me respondieron que no era necesario porque estábamos 'entre compañeros' y se retiraron”, aseveró la mujer en su presentación que recién el martes pudo hacer la denuncia.



"Según me dijeron, esto es una práctica habitual. No creo que haya sido al azar. Sinceramente, pensé que me lo mataban a mi hijo", concluyó la víctima, que años atrás fue amenazada por una denuncia sobre bandas criminales.