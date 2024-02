Agricultores y ganaderos protagonizaron este miércoles una masiva movilización en Madrid, con más de 500 tractores en sus calles que llegaron a la capital desde distintos puntos de España, en la decimosexta jornada de protestas para defender la mejora de las condiciones y los intereses del campo español.

En la conocida Puerta de Alcalá, situada en el centro de la capital española, se concentraron desde primeras horas del día unos 5.000 manifestantes, a la espera de que la organización agraria Unión de Uniones (UDU) --que convocó la iniciativa-- diera el visto bueno para comenzar la marcha con los tractores hacia la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Jornada de lucha

Muchos de los participantes hicieron sonar bocinas y cencerros, al tiempo que exhibieron pancartas en las que pidieron soluciones para el campo. También corearon consignas como "Fuera Sánchez, dictador y tirano" y "Sin campo no hay vida". En su recorrido, los peatones los aplaudieron y más de uno se acercó a darles ánimos y compartir sus reivindicaciones.

"Lo que queremos es que nos escuchen, que las autoridades comprendan que no podemos seguir así, vendiendo productos a precios que no nos permiten vivir", dijo a la agencia de noticias AFP José Ignacio Rojo, un manifestante de 58 años llegado de Burgos, al norte de Madrid. "Yo trabajo 14 horas al día y cuando termino mis días de campo, me toca hacer papeleo", por la burocracia del sector, agregó este hombre que tiene junto a su hija una finca de 330 hectáreas dedicada a los cereales y al ganado.

Bernardino Hernández, agricultor de 70 años, portaba una pancarta que decía: "La burocracia arruina mi explotación". "Nada más para la administración, necesitaría una persona a tiempo completo, lo cual es imposible", afirmó este viticultor propietario de 40 hectáreas cerca de Cuenca. "Antes tenía tres empleados, pero ahora solo queda uno, por los precios de la uva, que han caído en picada durante los últimos 3 años", señaló.

Cientos de tractores se quedaron fuera de la protesta, porque fueron retenidos en la entrada de la ciudad. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, dos de los tractoristas explicaron que llegaban desde la provincia de Cuenca, en el centro del país, y lamentaron haberse encontrado con muchos problemas para circular por los impedimentos de los agentes de seguridad. "No puede ser que haya tractoristas que lleven dos días en la carretera y que luego lleguen a Madrid y no los dejen entrar", denunciaron.



El origen de los problemas

Los agricultores españoles comenzaron sus protestas el pasado 6 de febrero con cortes en carreteras y diversos tractorazos de la Plataforma 6F --que congrega manifestantes a título individual-- y dos días después se sumaron las organizaciones mayoritarias. Desde entonces se realizaron decenas de marchas y acciones también en centros logísticos y de distribución para reclamar medidas de protección del campo, entre las que están una simplificación de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y garantizar ingresos justos, mientras critican la entrada de importaciones agrícolas de países que no cumplen con los requisitos de producción europeos.

El tractorazo de este miércoles fue anunciada el pasado lunes después de que las organizaciones agrarias rechazaran una lista de propuestas con 18 puntos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, que la Unión de Uniones tildó de engaño y aseguró que ninguna de esas medidas va a arreglar ninguno de los problemas del campo español.

Otras protestas en España

Al margen de esta manifestación, las tres organizaciones agrarias española consideradas mayoritarias (Asaja, COAG y UPA), con el apoyo en algunas regiones de Cooperativas Agro-alimentarias, convocaron actos de protesta en diversos puntos del país, además de un tractorazo infantil en la provincia de Palencia, en el norte del territorio.

En Aragón, también al norte, volvieron a las carreteras esta jornada las movilizaciones de los agricultores y ganaderos, que cortaron la autovía y varias vías nacionales, algo que también sucedió en Cáceres (centro-sur) donde unos 600 agricultores y más de un centenar de vehículos ralentizaron el tráfico en cuatro de los accesos a la ciudad.

En Málaga (sur), cientos de agricultores tomaron con sus tractores el centro de la localidad, procedentes de distintos lugares de la provincia, al igual que en Murcia (sureste) donde en torno a 2.000 tractores y vehículos agrarios avanzaron por diferentes autovías y carreteras de la región con la intención de que al menos 400 lleguen a la capital regional.

El movimiento de los agricultores se ha sentido en varios países europeos desde principios de año, como en Francia, escenario de grandes manifestaciones a finales de enero, o en Grecia, donde más de cien tractores se concentraron frente al Parlamento en Atenas el martes. Ante las movilizaciones, que tienen lugar a pocos meses de las elecciones europeas de junio, la Comisión Europea ha hecho concesiones en las últimas semanas, en particular en los objetivos de reducir el uso de pesticidas en la Unión Europea.