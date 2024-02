El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta anunció que se modificó el calendario escolar 2024 y se fijó el próximo lunes 4 de marzo como fecha de inicio de clases para los niveles Inicial, primario y secundario. Mientras que el nivel superior mantiene la fecha de inicio para el lunes 11 de marzo.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, dijo que decisión se tomó a por "distintas cuestiones", entre ellas, el pedido realizado por algunos gremios de retrasar el inicio de clases debido a "la incertidumbre" respecto del envío de fondos de parte del Gobierno nacional.

En efecto, el gobierno de Javier Milei aún no envió las partidas del incentivo docente, ni los previstos para conectividad y para cuando se realizó la primera reunión paritaria de este año en Salta todavía la Nación no había definido el salario mínimo vital y móvil. Fiore lamentó que todo lo concerniente a las obligaciones del gobierno central "son dudas que todavía no se han disipado".

Añadió que a pesar de este contexto nacional, el gobierno de Salta cree que tiene que "brindar certidumbre y certezas a las familias salteñas que están esperando una respuestaa, por eso decidimos pasar el calendario al 4 de marzo".

Sin embargo, Fiore ratificó la decisión del gobierno salteño de cumplir con los 190 días de clases. Por eso, dijo que "la recuperación de estos 5 días de clases serán definidos en las mesas técnicas, que comenzarán a desarrollarse a partir del miércoles 28 de febrero, además de otros temas pedagógicos”. "Ya serán convocados" los gremios "a tratar las cuestiones paritarias concretas de los items de educación" y también cuestiones que tienen que ver con la capacitación y reformas legales, dijo la ministra.

“Cumplir con los 190 días de clases nos parece sumamente importante, porque es una política de estado trabajar en elevar la calidad educativa y ésta va de la mano de la cantidad de días de clases", sostuvo.

La primera reunión paritaria con sindicatos que representan a trabajadores estatales en la provincia se hizo el 16 de febrero. En esa instancia todos los gremios cerraron filas en cuanto a la necesidad de que haya una definición sobre el pago del incentivo docente. En esa mesa algunos gremios plantearon diferir una semana el inicio de clases, del lunes 26 de febrero al lunes 4 de marzo.