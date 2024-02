Por amplia mayoría, quedó aprobado el pedido de informe presentado por el concejal Lisandro Cavatorta sobre el Plan Bandera. Las y los concejales acompañaron el pedido impulsado por el presidente del Interbloque Unión por la Patria con 24 votos a favor y 2 en contra. Este pedido le permitirá al Concejo conocer qué cantidad de fuerzas federales hay hoy en Rosario, cuál va a ser la dotación para los próximos meses, en cuánto varió la cantidad con el lanzamiento del plan y cuántos hay hoy, qué estrategias van a aplicar, los objetivos que siguen, los impactos que esperan, de qué presupuesto y equipamiento disponen. “Contar gendarmes no va a solucionar los problemas, pero la presencia sostenida en el tiempo ayuda y mucho. Los que caminamos los barrios calientes sabemos que los vecinos necesitan menos show en el Congreso y para la tele, y más acciones serias y sostenidas en el tiempo", indicó Cavatorta. “Hace más de un año le dije al entonces Ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, que estaba equivocado en el diagnóstico. A Bullrich le estoy pidiendo el mismo pedido de informe que le pedí a Fernández. Rosario necesita que lo que se anuncia, se haga. Pero sobre todo, que se sostenga. En Argentina todo dura un día en los medios y una semana en las calles” remarcó. "Yo no me metí en política para dejar de decir lo que creo, lo que pienso, lo que siento, sean del partido que sean” concluyó el concejal.