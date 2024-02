Chacarita Juniors pidió este jueves al Tribunal de Disciplina de la AFA que le otorgue la victoria del partido que perdía 1-0 ante Tigre en la cancha de Arsenal por los 32avos de final de la Copa Argentina, y que fue suspendido a los 5 minutos del complemento por una agresión a su jugador Fernando Brandán.



En una nota enviada al Tribunal, el club de San Martín le pidió que "proceda a aplicar la normativa vigente, el artículo 80 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, y disponga la pérdida del partido al Club Atlético Tigre, sin perjuicio de otras sanciones que considere menester".

Poco después de la suspensión, la Aprevide informó que fue detenido el hincha de Tigre que arrojó la botella y lo identificó como Axel Iván Genes, socio número 58.361 de la institución.



En diálogo con el programa "Jogo Bonito", el presidente del Funebrero, Néstor Di Pierro, apuntó: "Ante un hecho de violencia semejante, pedimos que se le den los puntos al equipo damnificado, tal como marca el artículo 80 del reglamento".



El artículo citado establece: "Multa de 2 a 6 fechas, del valor bruto de la entrada general, según la gravedad del hecho, al club cuyos socios, parcialidad o público partidario ubicado en los sectores asignados a dicha institución, en oportunidad de partidos de división superior en certamen de cualquier categoría, que: (...) Arrojen cualquier clase de proyectiles o de otros elementos que se utilicen como tales. Agredan por cualquier medio al árbitro, asistentes, personal técnico, jugadores o público en general, siempre que el hecho pueda atribuirse a una consecuencia inmediata de la disputa de aquél (se dispute o no el partido) o un partido anterior".



Y sigue: "Si como consecuencia de los supuestos indicados se impidiere la iniciación del encuentro o su prosecución, se aplicará al/los club/s responsables una deducción de 9 a 30 puntos acreditadas que sean las responsabilidades pertinentes, pudiendo decidirse la pérdida de la categoría o, incluso, la desafiliación".



Para concluir: "(...) El Tribunal de Disciplina podrá declarar perdido el partido al equipo del club responsable cualquiera sea el tiempo jugado y la cantidad de goles señalados. Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán a cualquier hecho producido antes, durante o después del partido, dentro o fuera del estadio".



El partido del último miércoles entre Tigre y Chacarita fue suspendido por el árbitro Ariel Penel luego de que el jugador funebrero Brandán recibiera un botellazo en la cara arrojado desde una tribuna.



La agresión ocurrió luego de que Penel expulsara a Agustín Cardozo, volante de Tigre, y apenas instantes después de que el Matador se pusiera en ventaja con un gol de Brahian Alemán.

El agredido Brandán lamentó las palabras del DT Néstor Gorosito, quien acusó al volante de "ir a cabecear" la botella que arrojaron los hinchas de Tigre y lo obligó a hacerse diferentes estudios médicos. El partido se suspendió de inmediato.

"Me dolió que Gorosito dude de mí", confesó Brandán en DirecTV Sports Radio, para añadir: "Me sorprende que ni siquiera se preocupen por la integridad de un futbolista, nadie de Tigre me preguntó cómo estaba".



Sin embargo, Brandán insistió en que el partido se debe "terminar en la cancha". Hasta el momento no hubo determinación oficial por parte de la AFA, por lo que restarán 38 minutos del encuentro que se jugó sin la presencia de simpatizantes de Chacarita, con el acceso prohibido por una sanción de los organismos de seguridad luego de los episodios de violencia en los que murió un hincha el pasado 3 de febrero, en su estadio de San Martín, en el encuentro ante Deportivo Maipú por la Primera Nacional.

El ganador de la llave jugará en 16avos de final con el vencedor del partido entre San Lorenzo e Independiente de Chivilcoy.