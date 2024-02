Organismos de derechos humanos nucleados en la Mesa de Trabajo por Memoria, Verdad y Justicia para los Mártires del Pueblo se pronunciaron este jueves en contra de la designación del senador Juan Carlos Pagotto como presidente de la Comisión Bicameral para el tratamiento del DNU.

En un comunicado manifestaron "nuestra preocupación y nuestro repudio frente a la posible designación del senador riojano por La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, como presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122), encargada del tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023".

Recordaron que el senador riojano se "desempeñó como abogado defensor de represores y funcionarios judiciales que fueron condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en la provincia de La Rioja"; como en el caso del vicecomodoro Luis Fernando Estrella y del ex comisario Domingo Benito Vera, condenados a prisión perpetua junto a Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, el 18 de julio de 1976.

Además, "Pagotto también ejerció la defensa del ex alférez Ángel Ricardo Pezzetta durante el proceso residual de la causa por el crimen de los dos religiosos"; y defendió al ex juez federal Roberto Catalán, "nombrado en su cargo por Jorge Rafael Videla en 1976 y fallecido el pasado 6 de agosto en la vía pública, mientras violaba su arresto domiciliario", y del ex policía Roberto Ganem, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad en la Megacausa Menéndez.

"En razón de todo lo expuesto, las organizaciones religiosas y defensoras de los derechos humanos abajo firmantes consideramos que Pagotto no reúne las condiciones éticas y morales que requiere el desempeño de una función de tamaña relevancia institucional y de la cual dependen en gran medida los destinos del pueblo argentino", cierra el comunicado, que firman, entre otros, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de La Rioja, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital y el Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

La carta de H.I.J.O.S.

Por su parte, H.I.J.O.S. Regional Capital envió una carta a la Comisión Bicameral adviertiendo del "rechazo" a la "posible designación" de Pagotto. "Más allá de nuestra posición respecto del mencionado decreto, que es inconstitucional por haber usurpado el Presidente de la Nación facultades propias del Congreso, regresivo en materia de derechos humanos y de soberanía nacional, creemos que el proceso de su discusión en la Comisión Bicameral debe ser conducido por un legislador idóneo, y el senador Pagotto no lo es", dice la misiva, que repasa su historial de defensa de represores.

"Estas actitudes han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos de La Rioja", añade la carta, que recuerda que el senador "ha agraviado a integrantes de organismos de derechos humanos, como el caso de Hebe de Bonafini, a quien se refirió como 'Hebe de Bostafini'".

La carta también resalta que Pagotto "calificó al fallo 'Muiña' de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como 'jurídicamente inobjetable'". Fue la sentencia del 2x1 a genocidas, en 2017.

"A su vez, actuando como defensor de una persona investigada por violencia de género digital, agravió a la víctima llamándola 'prostituta', 'exhibicionista', 'deshonesta', 'prima donna', 'mujer objeto'. También se refirió a la violencia de género como una 'moda' y 'nicho de marketing' y 'negocio'", se lee en otro pasaje.

Finalmente, afirman que "una persona que muestra este nivel de desprecio por los derechos humanos y por los consensos democráticos logrados en estos cuarenta años no es apta para presidir un debate en el que se debe reforzar la vigencia de la Constitución y proteger los derechos de las mayorías y grupos en situación de vulnerabilidad. Por este motivo, pedimos a Ud. que no avale la designación de Juan Carlos Pagotto como presidente de la Comisión Bicameral constituida para el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia N° 70/2023".