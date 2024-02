Cañuelas recibió la primera reunión del Concejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires desde que asumió Javier Milei. Su presidente, Máximo Kirchner, celebró el marco de unidad que mantiene al peronismo bonaerense y llamó a sostenerla. El documento emitido fue contundente: “El orden constitucional agoniza”, dice en su primera frase.

“Buenos Aires no es la casta”, reza el texto en el marco del brutal recorte fondos que atraviesa la provincia.

“En la provincia, los peronistas construimos más y mejor Estado”, afirma el comunicado difundido luego de finalizado el encuentro en Museo Campo de la localidad gobernada por Marisa Fassi. “Nuestro partido expresa su apoyo al gobernador y a las políticas de la provincia de Buenos Aires en defensa de la producción, el empleo, el desarrollo y la educación pública”, agrega en claro tono de diferenciación con el Gobierno Nacional.

En sus párrafos, el documento exige que se respete el federalismo en medio del conflicto que se desató entre Milei y el gobernador de Chubut del PRO, Ignacio Torres, por los recursos coparticipables que no le giró la Nación.

“Repudiamos los recortes de fondos que les corresponden por ley a las provincias” y “requerimos la continuidad inmediata de las obras publicas suspendidas por el presidente Milei y el freno al ajuste criminal que amplía desigualdades, vulnera derechos humanos y divide en falsas antinomias a la familia argentina”, fueron dos de los mensajes dirigidos al presidente Milei.

En la línea de reclamo que suele utilizar el gobernador Axel Kicillof, que no estuvo presente, advierte que la provincia de Buenos Aires no se ve beneficiada por recursos discrecionales que, por el contrario, vienen a compensar un desfasaje económico que vive la provincia de "17 millones de habitantes que produce el 40 por ciento pero recibe sólo el 22 en coparticipación".

“Porque la esperanza del pueblo es más fuerte que el pesimismo y la desmemoria de las minorías egoístas, la Patria no se vende y el federalismo no se negocia”, concluyen las tres páginas del documento.

Kicillof para el próximo

En un momento la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, destacó la importancia de que "la dirigencia del Partido Justicialista tenga un buen intercabio con el gobernador".

Máximo Kirchner aclaró que en la noche del viernes compartió una cena con Kicillof y que, simplemente, en esta ocasión no hubo una invitación producto de que era la primera vez en el año que se encontraba el Consejo, algo que conversó con el gobernador y, según dice, coincidieron en que esta primera reunión se abocaba a las autoridades del órgano.

Del lado de Kicillof le dijeron a este medio que “en general no participamos de actos del PJ provincial, salvo alguna que otra vez”. Aclaró un funcionario consultado que el gobernador es, a su vez, vicepresidente del PJ Nacional, lugar al que concurrió el jueves por la noche, en referencia a que es en el ámbito nacional donde Kicillof tiene un rol de autoridad partidaria.

Al cierre del encuentro, el titular del PJ bonaerense volvió a hacer hincapié en el valor de la unidad, recordó que fue él quien “salió de la tranquera” para ir en búsqueda de Sergio Massa, y tomó la posta del pedido y aseguró que “podemos ver la semana que viene de hablar para organizar un encuentro con Axel”.

Incluso, y ante el pedido de otros asistentes, Kirchner también se comprometió a invitar al ex candidato a presidente Sergio Massa y a la propia Cristina Fernández de Kirchner.

Una de las pocas intervenciones que se anclaron por fuera de la coyuntura política y que pidieron poner el foco en el “territorio” fue la de Mariel Fernández, intendenta de Moreno. “Hace unos días vino a verme un compañero que cobraba el Potenciar Trabajo y que hace dos días que no come, y los dispositivos de niñez del municipio están desbordados con situaciones que ya no se pueden contener”, dijo.

El encuentro se extendió por más de dos horas y nadie pidió llamar a elecciones o rever la conformación de las autoridades, una inquietud que, entre otros, propuso meses atrás el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

El propio Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, lo expresó antes y durante la reunión: “Las autoridades tienen mandato hasta 2026, por lo que no hay razón para llamar a elecciones”. Nadie tocó el tema.

Homenaje y stickers

Máximo Kirchner llegó acompañado por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis. “Kato” venía de participar junto a Kicillof de una mateada en la Escuela Primaria N°6 de San Martín junto a la comunidad educativa en el marco de las jornadas “Buen Comienzo”.

Luego de la lectura del acta correspondiente a lo sucedido en la última reunión y unas palabras del presidente, el diputado nacional Mario “Paco” Manrique tomó la palabra y entre lágrimas recordó a Juan Domingo Perón a 78 años de su primer triunfo electoral.

Pidió volver a una época donde no había que mantener en silencio lo que uno piensa. “Hoy parece que no se puede criticar porque todos se ofenden, mientras que en mis épocas todo se decía en voz alta”, indicó el dirigente de SMATA.

Luego llegó el momento de Mendoza y su pedido por la presencia de Kicillof. A ella la sucedió la ex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz.

Según relato de los participantes, la diputada nacional criticó unos stickers. Había una plancha de calcomanías con que incluían un choripán, el logo de YPF pero con las letras CFK y otros modelos que venían dentro de un cuaderno que le otorgó a cada uno de los asistentes al momento de arribar a la reunión. “No hay ninguno de Perón, no tienen nada que ver con la fecha que se conmemora”, señaló la legisladora en alusión al 24 de febrero de 1946, fecha de la victoria de Perón sobre la Unión Democrática.

Máximo Kirchner fue el primero en contestarle y le explicó que los stickers y el cuaderno eran simplemente un “agasajo de parte de los compañeros del PJ de Cañuelas”.

La presidenta del bloque de senadores provincial, Teresa García, pidió la palabra inmediatamente más allá de no integrar la lista de oradores y criticó el cuestionamiento.

Juan “Chinchu” Gasparini, ex intendente de Roque Perez, dijo: “La compañera fue una de las que nos complicó el cierre de listas queriendo hacer una colectora cuando la orden era no hacerla”, recordó.

Entre los presentes estuvieron los ministros provinciales Walter Correa de Trabajo, Andrés "Cuervo" Larroque Desarrollo de la Comunidad y de Cultura, Florencia Saintout. También llegaron a Cañuelas la vicegobernadora, Verónica Magario, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el de Florencia Varela, Andrés Watson, y el ex intendente local, Gustavo Arrieta.

Más allá del cargo que ocupa cada uno, Larroque, Magario y Espinoza son los tres políticamente más próximos a las posiciones de Kicillof.