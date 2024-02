El ministro de Defensa y excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri, no dudó en mostrarse como un ultraoficialista del presidente Javier Milei. Con respecto al conflicto que se generó con los gobernadores, el exradical mendocino aseguró que las provincias "están recibiendo lo que les corresponde por ley". Una frase que tuvo como principal destinatario el gobernador de Chubut, Ignacio Torres,que planteó la posibilidad de cortar el suministro de gas y petróleo por el no envió de la coparticipación por parte del gobierno central. Como el Presidente, el ministro de Defensa eligió las redes sociales para expresar su posición. "Las provincias están recibiendo lo que les corresponde por ley. El ajuste no puede ser sólo nacional si queremos sacar al país adelante, deberían apoyar al Gobierno", afirmó y aseguró que los gobernadores deberían "acompañar los esfuerzos para salir de la crítica situación en la que recibieron el país. La confiscación no es el camino, el camino siempre lo define la Constitución", concluyó.