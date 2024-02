Cinco disparos impactaron en los vidrios del frente del comedor universitario de la Siberia, que funciona en Riobamba y Berutti, el domingo a la madrugada. Como parte del ataque, los agresores dejaron una nota con un reclamo alimentario. En el lugar hay cámaras de videovigilancia, por lo que la situación quedó filmada y está siendo investigada por el Ministerio Público de la Acusación. Si bien manifestó preocupación y sorpresa por lo ocurrido, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, buscó transmitir algo de tranquilidad. “Estamos aquí con el equipo de gestión desayunando en el comedor de La Siberia. Frente a estos hechos de violencia que tratan de amedrentar o generar miedo y temor, es importante que no modifiquemos nuestras prácticas habituales”, sostuvo. También indicó que se está trabajando junto al Ministerio de Seguridad para “generar acciones que garanticen mayores cuidados”.

Luego de la balacera que fue oída por algunos vecinos de la zona, el rector indicó que el hecho fue advertido el domingo por la tarde, cuando se dio aviso al 911 para que comiencen las investigaciones. Además de confirmar que las actividades no fueron afectadas, remarcó que hay un refuerzo policial.

“Avanzamos con un dispositivo para poner en marcha, hemos generado las acciones para que empiece hoy. Al mismo tiempo, transmitimos que el comedor universitario sigue funcionando. El mensaje es muy importante, en estas situaciones la violencia no gana ni amedrenta y no lesiona ninguna de nuestras prácticas habituales”, dijo en Canal 3.

Sobre el mensaje que dejaron pegado en la persiana, también aclaró que no se trató de una amenaza como las que se venía viendo en otros hechos similares que apuntaban a autoridades provinciales o dependencias policiales. “En todo caso es un mensaje y no lo tomamos como algo en particular hacia la universidad”, planteó.

“Durante todo el año pasado tuvimos una unidad móvil en la puerta que decidimos enfrentar con presupuesto propio. Con la asunción de las nuevas autoridades, empezamos a trabajar en un nuevo dispositivo con el objetivo de garantizar mejores condiciones de habitabilidad y seguridad para quienes trabajan y estudian en nuestros predios”, señaló.

Más temprano, indicó en medios radiales que “hay un sistema de videovigilancia dispuesto en esta esquina, por lo tanto hay registro de la situación y ya está policía de investigaciones intentando esclarecer el hecho y determinar responsabilidades”, indicó; y aclaró que no hay antecedentes de ataques de este tipo a la universidad.

En tanto, indicó que se encuentran trabajando junto al Ministerio de Seguridad. "Ya habíamos tenido reuniones la semana pasada. Particularmente, nos preocupa la situación en La Siberia y en el área de salud, que son dos predios donde acude todos los días mucha gente y requerimos tomar medidas sistemáticas que garanticen mejores condiciones de habitabilidad y seguridad para nuestra comunidad”, agregó.

Con respecto a las medidas correspondientes para frenar los hechos de violencia, señaló: “Estamos poniendo en marcha ya un dispositivo que contiene varias acciones. El año pasado habíamos tenido un móvil en la puerta de la Siberia que había sido una gestión directamente de la Universidad, que tuvimos que afrontar presupuestariamente, y ahora estamos trabajando en el diseño, con las autoridades del Ministerio de Seguridad, de un plan más integral”.