Miguel Russo despejó dudas sobre su continuidad en el banco de Central y salió al cruce de los rumores que circulan en redes sociales sobre su salud: “No todo lo que se dice es verdad”, aseguró. "El día que pase por mi cabeza irse será yo el que lo diga", recalcó. Ayer el entrenador auriazul se reencontró por la mañana con los jugadores, aún entre festejos por la victoria ante Newell's, dado que el jueves el canaya visitará a Huracán por la 8º fecha de Copa de la Liga.

Russo está bajo un tratamiento médico desde hace algún tiempo pero nunca sugirió en Arroyito la necesidad de dejar el cargo. Los rumores se expandieron con el tiempo y ayer el propio técnico decidió expresarse sobre las versiones que lo rodean: “No todo lo que se dice es verdad ni es real. No sé de dónde salen esas cosas. Yo convivo con las realidades. No uso ni leo las redes sociales. Leo y escucho muy pocas cosas a nivel periodístico. Ni me enteré lo que se dice. Me llamó mi mujer y me preguntó si era cierto. No todo lo que se dice es verdad ni es real”, explicó ayer el técnico auriazul a la radio Cadena 3. “Lo van a escuchar de mi parte, el que tiene la forma de decirlo y comunicarlo soy yo. El día que eso pase por mi cabeza lo diré en conferencia de prensa. Es lo más común y la forma de hacerlo”, agregó.

El entrenador de Central dirigió ayer por la mañana la primera práctica de fútbol de la semana, a menos de doce horas de la victoria en el Coloso del Parque. La urgencia por retomar los entrenamientos en Arroyo Seco se debe a que el equipo visitará el jueves por la noche a Huracán en Parque Patricios y mañana se trasladará a Buenos Aires. Hoy, como ayer, los trabajos son sólo físicos y apuntan a la recuperación de los jugadores tras el desgaste del domingo. Y por la 9º fecha el martes 5 de marzo el equipo afrontará ante Vélez, en Liniers, su tercer partido consecutivo fuera del Gigante de Arroyito.

Para el partido de pasado mañana ante Globo es probable que Russo cambie la apuesta táctica y saque a un delantero para incluir a un volante. Aunque no habrá ensayo de fútbol y la decisión se tomará dando prioridad a la condición física de los jugadores. Diferente es el caso de Kevin Ortiz, quien fue desplazado por Russo del plantel porque no renovó contrato con el club. El volante tiene vínculo hasta fin de año con Central y las negociaciones de renovación no prosperaron.