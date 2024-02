El caso de una niña de diez años que dio a luz en la localidad de Ciudad del Este causó conmoción en Paraguay, donde, según datos del Ministerio Público, fueron atendidas durante el año pasado una media de 9 víctimas de abuso sexual infantil por día.



La pequeña, perteneciente a una comunidad originaria asentada en el municipio de Abaí, en el departamento de Caazapá, tuvo este domingo mediante una cesárea a un bebé en un hospital de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil y Argentina.



Por este hecho, el padrastro de la niña, cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición de la ley paraguaya para resguardar a la afectada, permanece desde octubre pasado en la Penitenciaria Regional de Villarrica (departamento de Guairá), acusado por el presunto delito de abuso sexual en niños. La legislación local tiene una expectativa de pena mínima de 15 años y máxima de 20 años de prisión para este delito.

También está bajo investigación la madre de la niña, acusada del presunto delito de violación del deber de cuidado. La mujer, que tiene otros niños a cargo, está bajo arresto domiciliario, relató este lunes el fiscal Carlos Mercado, de la unidad penal No.1 de la localidad de San Juan Nepomuceno (en Caazapá), adonde fue trasladada en principio la gestante.

Embarazos infantiles

Sin embargo, el funcionario lamentó que no es una situación aislada.social acá en la comunidad", sostuvo Mercado, quien admitió que durante el transcurso del año recibe denuncias de adolescentes gestantes de entre 15 y 16 años, en particular de comunidades nativas.Esta vez,, después de que acudió en octubre pasado a una unidad sanitaria en Abaí (ubicada a unos 230 kilómetros de Asunción, la capital del país).En ese entonces, el defensor público de la Niñez y la Adolescencia de San Juan Nepomuceno, Juan Manuel Leiva, gestionó su traslado a un hogar de cuidado.Leiva, que atiende cinco distritos (municipios) de Caazapá, señaló que se trata de la primera ocasión que recibe el caso de una niña embarazada con apenas 10 años. No obstante,"Siempre hay reacción, la sociedad siempre tiene su reacción", señaló Leiva, aunque reconoció que, hecho que consideró no los exime de la aplicación de la ley.

Abuso sexual infantil en Paraguay

Los Datos Abiertos del Ministerio Público revelan que. De ese total, 3.543 corresponden a casos de abuso sexual en niños, lo que da una media 9 víctimas por día.La fiscal Vivian Coronel, de la unidad especializada en hechos punibles contra niños y adolescentes del departamento de Alto Paraná (donde está Ciudad del Este), calificó como un "dato alarmante" que