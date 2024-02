El pasado late en la memoria como un segundo corazón. Hace mucho tiempo, un señor recorría el barrio cordobés Poeta Lugones con un carrito de libros que entregaba casa por casa, como si fuera una biblioteca ambulante. En la estela trazada por este señor, desde 2018, Agustina Chanquia y Agustín Saavedra, una pareja cordobesa, impulsan un emprendimiento que propone el alquiler de libros físicos, una alternativa más accesible en un momento en que el precio de un libro nuevo oscila entre los 10 mil y los 30 mil pesos. Lipé, sigla conformada por las primeras sílabas de “librería personal”, es un servicio digital que acerca libros a los hogares de Córdoba Capital, Villa Allende, Carlos Paz, Monte Cristo, Mendiolaza y Jesús María. Pronto llegarán también a todo el país.



La idea surgió cuando vieron la biblioteca familiar de Agustín, los libros que fueron comprando su madre Enriqueta y su abuela materna. Al principio pensaron en venderlos, pero cuando Enriqueta recordó al señor del carrito con libros en el imaginario de la pareja emergió la opción del alquiler de libros. “Al principio comenzamos con un stock limitado y pocas personas conocían Lipé, más allá de nuestros amigos o familiares. Todo arrancó con el famoso boca en boca, con dos o tres clientas que habrán alquilado unos 10 libros en total”, cuenta Agustina. “Hoy en día nuestro stock es mucho más amplio y nuestras clientas son más, así que podríamos decir que actualmente se alquilan un promedio de 400 a 500 libros por mes”, compara cómo aumentó, seis años después, la cantidad de libros alquilados en Lipé cada treinta días.

Cuando empezaron tenían 150 libros, la biblioteca familiar de Agustín, y ahora suman más de 3.000, entre ellos novelas, autoayuda, finanzas, política y juveniles. “Hemos crecido muchísimo en estos últimos años y todo gracias a muchas personas que han confiado en nosotros y nos han donado montones de ejemplares. Además, por nuestra parte, siempre estamos comprando títulos nuevos o muy pedidos, buscando ampliar nuestro catálogo y conseguir aquellos libros que nuestras clientas demandan”, agrega Agustín. Los usuarios interesados pueden contactarse a través de las redes sociales, por Instagram, Facebook o WhatsApp, y en la web encontrarán los títulos disponibles, organizados por autoras y autores y género.

Las modalidades de suscripción mensual son tres: un pago de 6.000 pesos, en cuyo plazo se pueden alquilar hasta cinco libros; un pago de 9.000 pesos, con un máximo de diez libros disponibles y por 11.000 pesos se pueden alquilar hasta quince libros. Hay un cuarto plan que consiste en el alquiler de hasta tres títulos en dos meses por 9.000 pesos. Los amantes de la lectura, con distintos metabolismos, elegirán la promoción que se adapte mejor a sus tiempos como lectoras y lectores. “Es curioso pensar que cuando comenzamos el precio del alquiler por mes costaba 100 pesos y hoy el valor es de 6.000. Si bien el aumento por inflación es notable, sigue siendo un precio súper económico, teniendo en cuenta que los valores actuales de los libros nuevos superan los 10.000 pesos”, aclara Agustina, que se desempeña como diseñadora gráfica freelance. Su pareja, Agustín, trabaja en el área de publicidad de una agencia de Marketing. “Ambos continuamos con nuestros trabajos y en paralelo llevamos adelante el emprendimiento de alquiler de libros. No vivimos puramente de Lipé, pero es una gran ayuda si hablamos de ingresos”, aclara Agustina.

En seis años de brindar un servicio que consiste en llevar y retirar los libros a domicilio han intentado reducir la posibilidad de que no los devuelvan. Sólo en dos ocasiones no pudieron evitarlo. “Lamentablemente, no podemos actuar más que insistir con el retiro de los libros y posteriormente negar el alquiler, si ese cliente desea retomar en el futuro”, explica Agustín y precisa que la mayoría de las clientas de Lipé son mujeres entre 30 y 70 años, muchas ya jubiladas y otras en sus últimos años de trabajo. El ranking de libros más alquilados está encabezado por Misión olvido, de María Dueñas; Zafiros en la piel, de Viviana Rivero; Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés y El poder del ahora, de Eckhart Tolle.

En el catálogo de Lipé se pueden conseguir varios títulos del escritor colombiano Gabriel García Márquez, las británicas P.D. James y Doris Lessing, los estadounidenses Truman Capote, Ernest Hemingway, James Ellroy, Paul Auster, Carson McCullers, Patricia Highsmith y Toni Morrison, el noruego Jo Nesbo, el sueco Henning Mankell, los españoles Javier Marías, Arturo Pérez-Reverte y Rosa Montero, el italiano Alessandro Baricco, el sudafricano J.M. Coetzee, las francesas Marguerite Duras, Simone de Beauvoir y Marguerite Yourcenar, la japonesa Banana Yoshimoto, el checo Milan Kundera y los argentinos, Tomás Eloy Martínez, Claudia Piñeiro, Pablo de Santis, Manuel Mujica Lainez, Roberto Fontanarrosa, Rodolfo Walsh, Beatriz Guido, Leopoldo Lugones, María Ángelica Bosco, Ernesto Sabato, María Granata, Juan Forn, Juan Sasturain, Juan José Saer, Eduardo Sacheri, Martín Caparrós, Osvaldo Bayer, Ricardo Piglia, María Martoccia, Hernán Díaz, Ana María Shua y Mariana Enriquez, entre otros.

El alquiler de libros llegará a todo el país. “En los últimos años es impresionante la cantidad de personas que nos han contactado de diferentes partes de la Argentina interesados en Lipé -confirma Agustina-. Nuestra idea es lanzar el servicio a través de Mercado Libre, buscando la forma más práctica y segura para enviar y recibir los libros. Ya estamos trabajando y seguramente en los próximos meses daremos a conocer la noticia en nuestras redes sociales”.