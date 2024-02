La Municipalidad de Rosario informó que la emisión de licencias de conducir está afectada por la falta de insumos nacionales, lo que implicó que en algunos centros de emisión no se pueda entregar la credencial al momento de cumplimentar el trámite. Aclaró que no es una situación propia de la ciudad si no que afecta a todo el país, ya que tanto los plásticos como la tinta y sus hologramas son enviados por Nación, dándole así una validez y certificación específica. Junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial se evalúan distintas alternativas y la posibilidad de dar una prórroga de vencimiento, para no afectar la situación de quienes hayan caducado sus permisos.

Desde 2015 la licencia que se expide es de carácter nacional, por lo que los insumos para su impresión y entrega son proporcionados por el Estado nacional.

Según informó la Municipalidad, en las últimas semanas se produjo una merma en el despacho, lo que ha obligado a tomar exámenes en un centro de Distrito y, por falta de insumos, imprimir las credenciales en la Dirección General de Tránsito. Por la misma situación, en los últimos días algunos de los distritos no pudieron cumplir con la demanda y tuvieron que seguir postergando las impresiones o derivar a otro centro al que sí le quedaban insumos.

El viernes pasado llegó a la ciudad el último envío de kits, lo que permitió emitir 57 licencias que estaban pendientes de la semana que terminó.

El kit que llega desde Nación contiene las tarjetas plásticas, un laminado y una tinta especial para las impresoras. Todos son elementos únicos que le dan validez y certificación legal al carnet. Están numerados y enlazados, por lo que no se puede derivar insumos desde un lugar de emisión hacia otro. Los insumos que se reciben en un centro de distrito son para que se utilicen en dicho lugar por disposición nacional y no es posible reemplazar las faltantes de un sitio con insumos de otro.