El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se mostró cauto pero destacó que los informes sobre homicidios dolosos mostraron una leve mejoría en enero y parte de febrero y eso les permite ganar tiempo para planificar el trabajo de calle. “En términos generales vemos una cierta tranquilización en algunos indicadores. Esto no lo tomamos como un éxito sino que lo pensamos como un respiro para poder acomodarnos, planificar mejor y ver cómo avanzar”. En una entrevista en Radio 2 prefirió no dar cuenta de la presencia de agentes federales y los resultados del operativo Bandera que lleva adelante Nación en Rosario. “Así como nosotros nunca hemos pedido un determinado número de gendarmes, no nos corresponde informar el detalle de esa operatividad”, aclaró en medio de las denuncias de dirigentes de la oposición nacionales sobre el retiro de efectivos federales de Rosario.