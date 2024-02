"La ciudad tiene una trayectoria y un compromiso de trabajar en la reducción de violencias hacia las mujeres, disidencias, y toda discriminación por orientación de género; y no va a retroceder un centímetro en sus políticas, independientemente del escenario que presente la administración nacional", dijo la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos del Municipio Mónica Ferrero. Fue en el marco de la presentación de la agenda por el 8M, que comienza este sábado a las 21, con el ciclo Agitadoras en el Anfi. Durante todo el mes que comienza mañana habrá una "batería de iniciativas, actividad y propuestas" con eje con vida social, cultura, política.

La Municipalidad de Rosario, a través de las secretarías de Igualdad, Género y Derechos Humanos y de Cultura y Educación, presentó en el Museo Estévez la agenda cultural, política y social en el marco de un nuevo 8M, Día Internacional de las Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. "Se trata de propuestas con epicentro en el 8 de marzo, y que tiene a todas las ciudades movilizadas durante la jornada. Extendemos una serie de actividades durante todo el mes que atraviesan los ejes de la vida social, la cultura y la política convocando a las mujeres y a los colectivos a participar”, dijo Ferraro.



Tras la presentación de las actividades, fue consultada respecto a la mirada del Ejecutivo nacional sobre las políticas de géneros, agregó: "Nos preocupa porque afecta a sectores vulnerables, a mujeres que están atravesando situaciones de violencia, la discontinuidad de determinados programas y también algunas acciones que entendemos que atrasan en la agenda".

También planteó que "Rosario tiene una historia y una trayectoria de muchos años de construcción de políticas públicas en materia de generación de igualdad de oportunidades. La ciudad tiene un espacio que tiene rango de secretaria, eso institucional y políticamente es un signo de que hay un compromiso". Y destacó que la ciudad viene trabajando "con un debate construido durante muchos años. Rosario tiene una red y un entramado de organizaciones y militancia que ha confluido con el estado en la construcción de políticas públicas locales que van en detrimento de la desigualdad", puntualizó.



Más tarde, sostuvo que "la prohibición del lenguaje inclusivo es no interpretar que el lenguaje es dinámico, que viene siendo enriquecido durante estos años, que tiene que ver con el respeto y reconocimiento. Es ignorar debates que las nuevas generaciones ya lo tienen saldado y no le van a pedir permiso a ninguna administración", dijo en LT8. "Es un debate que atrasa, que no propone nada nuevo. El lenguaje tiene que ser inclusivo y con respeto", aseguró.

Actividades

Además del recital en el anfiteatro, la agenda incluye otras propuestas. Mañana, a las 11, se inaugura un nuevo “Punto Violeta” en el Balneario La Florida; el miércoles, desde las 17.30, la Red de Mujeres del Distrito Sudoeste junto a las vecinales Parque sur, Acindar y San Martín A pintarán el mural “Ni un paso atrás”, en Hilarión de la Quintana y Dorrego. Y de 19 a 23, en el Parque Sunchales (Oroño 200) se hará el “7L Festival Lésbico”.

El 8, funcionarias del Ejecutivo municipal junto a concejalas realizarán el habitual izamiento de la bandera en el mástil mayor del Monumento Nacional a la Bandera, para visibilizar los derechos de las mujeres trabajadoras y a favor de la igualdad de género.

Para el sábado 9, a las 10, en Parque Explorado se hará el recorrido “Mujeres que abren paso”, desde Oroño 2361.

Entre otras actividades, el viernes 15, a las 18, se realizará la 25 entrega de los “Premios Juana Manso”. El 22, de 18 a 20, habrá feria de emprendedoras en Rambla Catalunya, con música e intervenciones artísticas.

Por último, se llevará a cabo la presentación del “Programa de Formación en Perspectiva de Género y Derechos Humanos”, son capacitaciones e instancias de sensibilización orientadas a personal de la Administración Pública Municipal, actores de la sociedad civil, referentes territoriales y organizaciones sociales.