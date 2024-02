La escuela 1209 Provincia de Chaco, de Cabin 9, no pudo comenzar las clases como consecuencia de un robo de cables, y no se sabe cuándo podrá hacerlo. La institución no tiene luz ni agua y tampoco puede brindar la copa de leche por ese motivo. En apenas dos meses, sufrió más de 11 robos. Hay más de 1.300 alumnos afectados. Alumnos, padres y docentes realizaron un abrazo solidario en reclamo de seguridad y para una pronta reconexión de los servicios. “Están ansiosos por empezar. El salvajismo que hay en el barrio le roba la posibilidad de aprender a los chicos”, dijo una de las madres consultada desde el lugar por canal 3. “Es complicado, hay nenes que comen una vez al día y dependen del comedor. Es muy triste”, sumó otro de los padres. Y un docente señaló: “Donde habita el olvido, la incertidumbre es cotidiana”.