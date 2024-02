El presidente Javier Milei ya anticipó que, así como Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales, el Banco de la Nación Argentina, que está cumpliendo 132 años de historia, pasará a manos de privados más temprano que tarde. El anuncio alteró a las más de 17.000 familias que trabajan en las 739 sucursales que tiene en todo el país y que no saben cuál será su futuro en caso de que eso suceda.

En Salta unos 260 trabajadores y trabajadoras se distribuyen en toda la provincia y hoy están sumando firmas para que no se avance con la privatización del banco nacional. “Que digan la verdad, no es por pérdidas que quieren privatizar, es justamente porque da ganancias y quieren hacer sus negocios, ya tienen el acuerdo con BlackRock y otros empresarios”, dijo a este diario el secretario general de La Bancaria Salta, Carlos Rodas, al ser consultado por los motivos del intento de entregar el banco del Estado a manos privadas.

“El Banco maneja una cartera de 13 billones de pesos, lo que lo hace el número uno en el país, en donde además el 80% se asigna al crédito para las pequeñas y medianas empresas, así como a los productores rurales, cuando las demás entidades no lo hacen o ponen muchas más trabas e intereses”, explicó el sindicalista. Pero además, subrayó que siempre se atendieron las necesidades de las intendencias con créditos blandos “para utilizarlas en la adquisición de herramientas de crecimiento para los municipios”, como maquinaria, luminaria y vehículos.

Rodas también negó que puedan endilgarle que genera pérdidas por morosidad, ya que esa cartera no supera el 3%, lo que lo ubica en la media comparado con las otras entidades financieras. “El único crédito que dio pérdida fue el de Mauricio Macri a Vicentín en 2020, que dejó un pasivo que asciende a los 300 millones de dólares”, recordó el también secretario general de la CGT Salta. “Obviamente ese crédito no lo compartimos y lo denunciamos, pero fue un negociado del por entonces presidente con un empresario amigo, que tenía superávit y que, sin embargo, se declaró en quiebra para recibir ese salvataje”, añadió.

Rodas aseguró que darán batalla como lo hicieron en la década de 1990 con el por entonces presidente Carlos Saúl Menem. “Este no es el primer intento, y así como resistimos en los '90 lo vamos a hacer ahora, vamos a defender el Banco de los argentinos y además vamos a pedir mejores condiciones para mejorar nuestra atención, que es algo que venimos pidiendo desde hace tiempo”, afirmó.

Tanto los trabajadores y trabajadoras locales como el referente sindical aseguraron a Salta/12 que faltan empleados para cumplir con todas las tareas que se requieren en las sucursales repartidas en la provincia. De hecho, contaron que la nueva sucursal, ubicada en la zona del paseo Güemes, en la capital salteña, solo espera que se designe o se reubique personal para abrir sus puertas. “Es un pedido que no viene solo de esta gestión, en Salta, para mejorar la atención, hacen falta más trabajadores, porque se fueron retirando y no hubo renovación de personal”, aclaró el titular de La Bancaria, “pero es pura y exclusiva responsabilidad de los gobiernos y de los presidentes del Banco, que no toman la decisión de contratar más gente”, “los trabajadores hacen lo imposible humanamente”, aseveró.

Volviendo a la posibilidad de la privatización, el referente bancario sostuvo que si eso sucediera, además de la pérdida de puestos laborales, nadie cumpliría el rol social que tiene el Banco Nación, “porque hay sucursales que no son rentables para el privado, que solo busca el lucro, pero que dan una enorme ganancia en lo cualitativo, porque llegan a localidades donde no van las demás instituciones”, dijo, y agregó que ninguna entidad financiera otorgaría créditos a pequeños y medianos empresarios y productores a las tasas que las otorga la oficial.

“Acá quieren hacer un país para cinco millones de ricos, desaparecer la clase media y que todos se peleen por un trabajo por dos pesos”, continuó Carlos Rodas. Con respecto al argumento que utiliza el oficialismo en cuanto al combate a la "casta" y la “corrupción”, consideró que “esa debe ser una lucha que dé la justicia, acompañada por una decisión clara del Ejecutivo, pero acá está claro que no vinieron a eso, sino a quedarse con toda la torta y no dejar ni las migajas, por eso quieren venir por el Banco Nación, porque saben que da ganancias y se la quieren llevar toda”, concluyó.

Firmas por el Banco

Trabajadores y trabajadoras de la entidad oficial decidieron comenzar con una campaña para reunir un millón y medio de firmas en todo el país. De esa manera se podría presentar un proyecto de ley para evitar que el Banco Nación sea privatizado.

En Salta, además de las sucursales, las firmas se recolectan de lunes a viernes de 9 a 13, y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 13 en la céntrica Plazoleta 4 Siglos.

En un comunicado, explicaron que ese organismo autárquico del Estado, tiene autonomía presupuestaria y administrativa, y no genera ningún déficit. “Con 17.403 empleados (familias) y 739 sucursales con una extensión territorial desde La Quiaca a Ushuaia, con presencia en localidades no rentables para la banca privada pero fundamentales para el desarrollo de cada provincia”, reza el documento. Y agrega que apoya la producción agropecuaria, promoviendo el desarrollo y el arraigo a través del acceso a créditos. Así como brinda asistencia financiera a productores rurales, “donde ninguna asistencia privada llega porque no es rentable prestar dinero a personas o empresas en situaciones como sequía, inundaciones, terremotos”.

Para el caso de Salta, el texto especifica que, entre otros, se vieron beneficiados productores de tabaco, maíz, soja, especies, legumbres, trigo, poroto, y el sector vitivinícola.

También resalta el apoyo que se otorgó en época de pandemia, y el crédito que sigue ofreciendo a Pymes y al sector turístico salteño. Así como la asistencia a proveedores mineros mediante las cámaras que los nuclean.

La número 1

Además,e La Bancaria resaltó en su comunicado el lugar que ocupa el Banco a nivel nacional a pesar de que desde ciertos sectores se lo quiera desprestigiar: “Se ubicó en septiembre de 2023 en el primer puesto del ranking de entidades financieras según la revista Mercado, especializada en temas económicos, que valoró el crecimiento y desarrollo, el nivel de prestaciones, la calidad de la atención en sucursales y filiales y sobre todo su participación en el impulso de la actividad económica y producción industrial en el país", sostuvo el gremio.

Añadió que "El ranking ubicó además al BNA como la segunda empresa con mayor rentabilidad, considerando un universo total de 1000 compañías que operan en el país. Acumuló resultados operativos de $667.864 millones a octubre 2023. Durante los primeros ocho meses del 2023, datos publicados, la cifra parcial superó los u$450 millones, lo que demuestra un mejor rendimiento que años anteriores”, concluye el documento.