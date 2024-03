El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, asistió este jueves a la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial, para dialogar sobre los proyectos de ley enviados desde el Poder Ejecutivo, en el marco de las reformas legislativas que viene impulsando la gestión desde su asunción. En concreto, los senadores buscan conocer los detalles de las reformas parciales que se buscan implementar en el Código Procesal Penal de la provincia, así como también de la ley para instaurar el juicio por jurados en materia penal. En ese marco, el funcionario también analizó los primeros meses de gestión y aseguró que “hay indicadores que muestran mejoras” en materias de seguridad, aunque se mostró cauto con los resultados. “No compartimos que un descenso de los homicidios, que por cierto es muy marcado, deba salir a ser exhibido como un trofeo en materia de gestión”, evaluó.

La reunión tuvo lugar este jueves por la mañana en el Senado provincial. Allí Cococcioni fue convocado por los legisladores para conversar acerca de una serie de proyectos de ley que están en análisis, dentro de la Legislatura. Se trata de distintas iniciativas que el Ejecutivo provincial remitió al Legislativo para su tratamiento, como parte de un paquete de reformas que se viene impulsando desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro como gobernador de la provincia. Además del ministro de Seguridad, también participaron del encuentro la vicegobernadora, Gisela Scaglia; el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; y la Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta.

En concreto, se abordaron dos proyectos puntuales que están en tratamiento. Por un lado, las modificaciones al Código Procesal Penal, que actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara Alta. Y por otro, el proyecto que propone la instauración del juicio por jurados para las causas criminales, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en la Comisión de Presupuesto del Senado. “Son dos propuestas que cerrarían, a nuestro entender, un primer tramo de reformas legislativas muy profundas que nosotros valoramos”, evaluó Cococcioni.

En conferencia de prensa, Cococcioni señaló que el paquete de leyes enviado desde el Ejecutivo le permitió al gobierno provincial tener algunos resultados operativos: “Con la ley de emergencia, para dar un ejemplo concreto, nosotros reparamos más de 200 vehículos policiales, incluyendo los vehículos en posesión de las fuerzas federales afectados al Plan Bandera en Rosario. Esto nos permite que hoy en la ciudad de Santa Fe estemos entre 60 y 70 vehículos operativos en tareas de patrullaje urbano, habiendo iniciado la gestión con nueve autos y dos motos”.

En ese sentido, aseguró que dentro de las reformas que buscan implementar, algunas tienen carácter de urgente, como la elevación de los plazos de detención, que hoy en la provincia de Santa Fe está fijado en 72 horas. “Es un plazo a todas luces insuficiente para llegar a la audiencia de prisión preventiva con información certera sobre los indicadores de riesgo de fuga. Nosotros proponemos llevarla a 15 días con posibilidad de prórroga por otros 15 días más, como tienen otras provincias en la Argentina”, expresó. “Buscamos fundamentalmente fortalecer a los órganos de la política criminal, a la policía, a la fiscalía, y tratar de que las audiencias judiciales puedan darse de una manera mucho más dinámica y la Justicia pueda aplicar más eficientemente sus recursos”, añadió.

En tanto, respecto a la ley de juicio por jurados, Cococcioni informó que durante la reunión dialogaron con los senadores con la expectativa de mejorar el proyecto. Una de las modificaciones que se propone es el juicio por jurado para personal de las fuerzas de seguridad en situación de enfrentamiento. “Es algo que para nosotros tiene todo el sentido a la luz de algunos hechos conmocionantes que han dado lugar a condenas”, evaluó el ministro, en un marco de reivindicaciones de las actuaciones policiales.

Además, Cococcioni realizó una suerte de evaluación de los primeros meses de gestión al frente de la cartera de seguridad y destacó que vienen registrando valores “que ostentan una leve mejora” en relación al año anterior. “Hay indicadores que muestran mejoras en seguridad, pero somos muy cautos”, expresó y agregó: “No es para salir a festejar que estemos bien, para nada. Es simplemente para poder hacer ajustes, detectar problemas, corregirlos a tiempo, pero no compartimos que un descenso de los homicidios, que por cierto es muy marcado, deba salir a ser exhibido como un trofeo en materia de gestión”.

Para el dirigente, las mejoras registradas no solo contemplan una disminución en el número de homicidios, sino que abarcan múltiples aristas, como la cantidad de heridos por armas de fuego, así como también el número de secuestros de armas. “En dos meses de gestión en la provincia de Santa Fe hay 300 presos más, pero no es que aprehendimos 300 personas más, sino que son personas que quedan dentro del sistema con causas judiciales que después pueden ser acreditadas en un tribunal. Y esto habla también no solo de la proactividad en calle, sino de la calidad que se está ganando en materia de investigación a partir de la reestructuración de la PDI”, analizó.