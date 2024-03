La previa a la apertura de sesiones ordinarias trajo varias sorpresas. Virtual estado de sitio en el Congreso, insólito horario y el atril. La saga sumó un llamado de la izquierda a movilizar, cacerolear y además cruzar los molinetes del subte saltando en señal de protesta por los tarifazos. “El molinetazo” convocado y amplificado en redes por la diputada del FIT, Myriam Bregman, entre otros muchos, tuvo quien le responda. Lilia Lemoine no demoró y salió a cruzarla por tuit.

“La diputada disfrutando de sus fueros”, lanzó la libertaria y también diputada. Y siguió: “La izquierda llama al desorden público sin padecer ningún tipo de consecuencia. Si esto mismo lo propusieran unos pibes del secundario no me preocuparía… pero viene de un miembro del Congreso”, bramó. Tuvo ida y vuelta con usuarios. Le pidieron que denuncie; ella posteó una respuesta y luego una de sus típicas ironías: “Si le hablo directamente me arriesgo a una denuncia por violencia de género o que me insulte a los gritos”.

El molinetazo no fue el único posteo de Bregman. Lanzó duras críticas a la ceremonia y a Milei. "La apertura de sesiones se da en un momento complicado para el presidente, por eso tantos fuegos artificiales para distraer, si usará atril, si mandarán miles de policías, si será agresivo", dijo. "Milei tiene que venir al Congreso con la cara que te deja una derrota contundente".