Las salas de teatro de la ciudad de Buenos Aires reunidas en la Asociación Argentina de Teatro Independiente (Artei) decidieron hoy "unificar una acción que ya se venía desarrollando" de ofrecer entradas solidarias, cuyo valor lo pone el espectador y que se suman a la entrada general, como una vía para sostener la actividad ante la crisis que atraviesa el sector y ante la reducción de ayudas económicas estatales.



"Además del precio de la entrada general, todas nuestras salas ofrecerán entradas cuyos valores serán decididos por el público sumando distintos aportes voluntarios. El teatro independiente está pasando por una crisis profunda aquejado por distintas circunstancias", señala un comunicado de Artei informando la iniciativa.



"Al desfinanciamiento producido por el Estado (tanto a nivel nacional como local) se le suma la extrema gravedad de los aumentos de los alquileres y las tarifas. Los aumentos generales de los gastos de funcionamiento no pueden ser trasladados al valor de las entradas porque, además de alejar al público de nuestras salas, nos aleja de nuestra función histórica como teatro independiente, que es la de intentar que la mayor parte de la población tenga acceso a las artes escénicas", destaca Artei para explicar la propuesta.



"Estamos convencidos que la cultura es un derecho, como la salud y la educación", señala la asociación que agrupa a más de 100 salas de teatro. Los teatristas señalaron también que los aportes que el Estado realiza en la actualidad cubren apenas la mínima parte de los gastos de funcionamiento de las salas.



"La Ciudad de Buenos Aires y la Argentina en general son ejemplo mundial en la producción y calidad de teatro independiente. Y nuestras salas son el lugar en donde comienza a gestarse ese fenómeno, son el lugar que le da posibilidad a cientos de elencos para desarrollarse y crecer, es por eso que al mismo tiempo que seguimos exigiéndole al Estado que cumpla con su rol, hemos decidido compartir la preocupación con nuestro público, para que, quienes tengan la posibilidad, colaboren más allá del precio general de la entrada", destaca el comunicado de Artei.



"El pedido al público de un aporte que se sume al valor de cada localidad no es solamente un pedido solidario sino una acción política de visibilización de nuestra problemática. Estamos en estado de alerta ante la posibilidad de que este año tengan que cerrar salas, y una sala que cierra son años de inversión pública y privada desperdiciados. No podemos permitirlo y haremos colectivamente todo lo que esté a nuestro alcance para que el teatro independiente pueda seguir produciendo, con su diversidad, en todos nuestros barrios y con la potencia que siempre nos caracterizó", finaliza el comunicado.