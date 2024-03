Ever Banega vuelve mañana a la formación de Newell’s que recibirá a San Lorenzo. Lo que prueba esta mañana Mauricio Larriera es si también regresa Franco Díaz. El entrenador uruguayo no está convencido de sacar a Julián Fernández e incluso considera la opción de jugar con dos delanteros en vez de tres para propiciar la continuidad del volante central. El club inició negociaciones con Armando Méndez para extender su contrato con el club. Las entradas en las boleterías del Coloso del Parque se ofrecen mañana desde las 14.30.

En los ensayos de la semana, Larriera ratificó una y otra vez la vuelta de Banega por Guillermo May. Donde está indeciso el entrenador es sobre la situación de la posición del volante central. Franco Díaz está para volver y lo haría por Julián Fernández, pero la actuación del ex All Boys en el clásico fue buena a consideración del entrenador y por eso esta mañana en el ensayo de fútbol se evaluará la opción de que Díaz juegue en el medio junto a Fernández.

En este caso el que tiene las chances de salir es Brian Aguirre por sobre Francisco González. Porque la titularidad de Juan Ignacio Ramírez en la ofensiva no está en discusión, como así también la presencia en el medio del uruguayo Cedrés.

Entre los aciertos de Larriera en las primeras siete fechas de la Copa de la Liga está en el juego defensivo. El arco y la línea de cuatro está compuesta por jugadores que muestran buen nivel. De hecho, el caso más representativo es el de Armando Méndez. Relegado por Gabriel Heinze el año pasado, el lateral logró hacerse lugar en el equipo, se quedó en el club y ahora es titular indicutido. La situación llevó a que la dirigencia formalice esta semana una propuesta para que el uruguayo extienda el vínculo con el club, al menos por un año más. Méndez tiene contrato con los leprosos hasta fin de año.

Las entradas para el juego del domingo con San Lorenzo a las 21.30 --televisará TNT Sports-- se ofrecen en la web de Boletería Vip. Los socios accederán al estadio con cuota de febrero. Para no socios no se pondrán a la venta plateas en el sector superior este. Los no socios podrán comprar acceso a la Tribuna Oficial, no así populares. El expendio en el estadio será mañana desde las 14.30.