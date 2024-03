La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Diaz, afirmó que este 8 de marzo habrá una movilización en el Congreso para "en contra del hambre, el ajuste y el DNU" impulsado por el gobierno de Javier Milei. La ministra sostuvo que el 8M "tiene una gran presencia federal porque viene de décadas de movilización de las mujeres en Argentina y enorme cantidad de asambleas, reuniones preparatorias".

"Esperamos que este 8 sea muy movilizado, muy masivo y también con reclamos muy fuertes y muy urgentes, porque hay desde el gobierno nacional un ataque expreso y manifiesto a todos los avances de derechos de las mujeres, sumado a la desjerarquización total que se hizo en el Ministerio de las Mujeres que no solo se lo redujo de rango a subsecretaria sino que, desde diciembre, ha discontinuado gran parte de las prestaciones que tenía para mujeres que sufren violencia de género", señaló en diálogo con AM750.

"Va a haber una concentración en el Congreso nacional, sobre todo Conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos organizando desde la provincia de Buenos Aires una columna de las mujeres bonaerenses que va a tener seguramente a nuestras gobernadoras, intendentas, viceministras, legisladoras, pero además organizaciones, movimientos y va a ser a partir de las 16", informó.



"Todos los sectores políticos se van a reunir allí en un amplísimo arco político, sindical, social, en contra del hambre, del ajuste y, además, para que se derogue el DNU que ya está afectando terriblemente la vida de las mujeres", concluyó.

El gobierno contra los derechos de las mujeres

Las declaraciones de la Ministra llegaron antes de que el vocero, en su habitual conferencia de prensa, asegurara que descontará el día a las mujeres que falten a sus trabajos en el estado por ir a la movilización del 8M.

Adorni fue consultado acerca de si las mujeres que trabajan en organismos del Estado "sufrirán represalias" si participan en actos o movilizaciones en conmemoración del Día de la Mujer y qué sucede con el Ministerio de la Mujer. “El Ministerio de la Mujer dejó de existir y al menos mientras esté este gobierno no existirá jamás”, respondió el vocero de manera tajante.

Y agregó: “No hay nadie que respete más a la mujer que este gobierno. Lo irán viendo en el transcurso de la gestión y el que no haya Ministerio de la Mujer no tiene nada que ver con esto”.

Asimismo, remarcó que "el Ministerio de la Mujer era una dependencia que gastaba cientos de miles de millones de pesos y que pagaba a un montón de gente para hacer politiquería barata”.

"Respecto a las represalias, nosotros no tomamos represalias con nadie, solo hacemos cumplir la ley", expresó en relación a la conmemoración del 8M.

No obstante, en cuanto a "si se les va a no descontar el día" a las trabajadoras que no asistan a sus puestos este viernes por asistir a las movilizaciones, el vocero remarcó: "Nosotros lo hemos dicho en relación a los paros, pero lo decimos también en general, hay que cumplir con los horariso laborales y con las responsabilidades de cada uno. Mientras que eso ocurra, nosotros estamos a favor de cualquier manifestación que promueva los derechos, la vida y la dignidad, en este caso, de las mujeres".