¿Desde cuándo aparecen las mujeres en la historia? Con esta pregunta disparadora y en formato de café concert, la historiadora cordobesa Pupina Plomer se presenta en Rosario con el espectáculo unipersonal titulado: “Historia y mujeres”. La pregunta inicial se complementa con otras: ¿Siempre estuvieron o recién ahora las reconocemos? ¿Cómo podemos pensar el presente desde una historia con mujeres? La profesora de historia e instagramer hará un recorrido por olvidos, re emergencias, ocultamientos y nuevas lecturas acerca de las mujeres argentinas este sábado, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645), en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

"Al pasado lo miramos con los ojos del presente, e indefectiblemente las preguntas que le apliquemos van a estar atravesados por los intereses del presente. Hoy con todos los movimientos feministas y las preguntas que nos estamos haciendo, les vamos a hacer algunas preguntas diferentes al pasado", dice Pupina sobre el tono de su charla, que tiende a hacer

"Es un desafío. Lo estamos pensando con una modalidad entretenida, para que no sea tanto una clase de historia", dice Pupina pocos días antes de la función. Su apuesta en las redes sociales y también en series como Distópica (Canal Encuentro) es "volver simple el contenido, hacer la historia accesible a todas las personas que por ahí no saben tanto, pero que pueden empezar a interesarse, también buscamos hacer algo interactivo con la gente".

En las redes de la historiadora cordobesa se pueden ver historias de Julieta Lanteri, Alfonsina Storni, Elvira López, entre otras pioneras. Y por eso, la charla del sábado va más allá de contar historias de mujeres importantes. "Eso es lo que vengo haciendo en mis redes, más bien queremos preguntarnos por qué ahora las recuperamos, con qué ojos las miramos, trato de no centrarme tanto en casos, si bien van a haber casos, sino de poner también preguntas un poco más amplias, que creo que ese va a ser el aporte que en las redes no se puede hacer porque los contenidos son cortos", asegura Plomer.

¿Hay lugar para los sentimientos y las emociones en la historia que se conoce, que se escribe en los libros y manuales? "Siempre va a depender... Siempre pensamos la historia como la política o lo militar, como lo único interesante, o al menos lo único que tuvo algún impacto en la historia y la verdad es que hay una rama, que es la historia de la vida cotidiana, que un poco se puede interesar en los sentimientos, pero de todas formas, de esa parte emocional se le puede sacar información para construir una historia más general. Pongo un ejemplo, en las cartas que Mariano Moreno le mandaba a su esposa, Guadalupe Cuenca, cartas de amor, emocionales, familiares, hay información política que puede llevar a interpretar lo que estaba pasando en la época", expresa Plomer, la historiadora pelirroja y concluye: "Somos seres políticos pero también somos seres emocionales".

La revisión que trajo a la luz a figuras como Juana Azurduy y María Remedios del Valle, entre otras, no es una conquista para siempre, porque el pasado siempre es territorio de una disputa actual. "Depende de los usos que le demos a la historia. No es inocente lo que se olvida, y no es inocente lo que se recuerda. Hoy en día, la revisita de mujeres empodera al movimiento feminista. Borrarlas nuevamente de la historia es un ataque al movimiento", plantea.

Y nada de lo hecho es suficiente. "Si bien las mujeres están apareciendo, hay figuras que todavía debemos recuperar. Si bien, por ejemplo, Julieta Lanteri no figura en los libros de historia, a menos que se trate del movimiento sufragista puede llegar, es importante recuperarla", dice Plomer y advierte que el aporte del show, ya que sus seguidores están empapadxs de esas historias , es "aportar por qué no se las conoce, y hacer preguntas un poco más amplias en base a los nombres individuales".

Y, claro, en Rosario, hay que recordar a Alfonsina Storni. "Esa es una mujer que está en el imaginario hoy, y la reconocemos, pero sólo por su literatura, y todo su bagaje político, militante, dentro del movimiento de mujeres, sí como escritora, amiga de, o amante de, pero no está recuperado su peso político en el movimiento de mujeres, que fue muy importante para el movimiento sufragismo", considera Plomer. Las entradas están disponibles en alpogo.com.