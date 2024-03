Domingo es el nombre de la película hecha en Rosario que se estrena hoy, a las 22, por RTS Televisión Santafesina. El documental, con una amplia diversidad de voces y registros, es una excéntrica mirada sobre el séptimo día, dirigida por Julián Pérez Cantón y Lautaro González de Cap, de Anoche Films, con producción de Flavia Campeis. Para quienes se lo pierdan hoy, lo pueden ver también el domingo, por el mismo canal, un poco pasada la hora del corchazo, a las 22.30.

El domingo es el denominador común en todos los testimonios y un punto de partida para conocer distintas formas de ver la vida. Sus productores aseguran que “el desafío de este documental con tonos agridulces, es proponer al espectador un viaje sensorial al día domingo. Así como las palabras de los protagonistas otorgan distintas perspectivas y vivencias, desde las imágenes (y el sonido y la música) apuntamos a invocar los ruidos, los rincones, los recuerdos y hasta los aromas característicos del séptimo día”.

Sobre la idea que motivó este trabajo, su director Julián Pérez Cantón expresó: “Esa extraña sensación de melancolía y tristeza que siento los días domingos, especialmente a la tardecita, me persigue desde niño. Entonces me pregunto, ¿Les pasa también a los demás? ¿Es una batalla ganada del capitalismo? Estas preguntas me motivaron a investigar sobre el tema".