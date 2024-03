Un taxista de 43 años fue atacado a tiros anoche, al término de un viaje por el que llegó a la zona de Flammarión al 5100, en la zona sur de Rosario. Como consecuencia del hecho que está en investigación, el Sindicato de Peones de Taxis suspendió el servicio. El caso es investigado por el fiscal Patricio Saldutti.

El ataque ocurrió este martes cerca de las 23 en la zona de Flammarión al 5100. El cuerpo de Héctor Raúl Figueroa fue hallado en el interior de un Fiat Cronos, donde en principio no le faltaban pertenencias.



Los primeros datos y testimonios recabados dieron cuenta que el taxi conducido por la víctima fue ocupado, en una zona a establecer, por un pasajero que solicitó el traslado hasta la zona del hecho. Al llegar al lugar, un hombre que tampoco fue identificado hasta el momento, abordó a la víctima desde el lado del conductor, con múltiples disparos de arma de fuego. Tras ello, el agresor y el pasajero, huyeron juntos del lugar, hacia calle Margis.

Como parte de las primeras tareas investigativas, se levantaron 9 vainas servidas de arma calibre 9mm en el lugar, que fueron enviadas a peritar.

En tanto, desde Fiscalía indicaron que en el interior del vehículo se encontraba un morral perteneciente a la víctima con elementos personales y dinero en efectivo. Hay medidas dispuestas para establecer el lugar donde se ocupó la unidad, establecer la identidad del pasajero y qué relación tiene con el hecho. Se encuentran en curso tareas investigativas para identificación además del agresor y determinar la motivación del hecho.

Como reacción, el sector de taxistas decidió suspender el servicio hasta las 6 del jueves. El titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yannotti, analizó: "Evaluamos la posibilidad de un hecho mafioso, una entrega", dijo en LT8; y lo vinculó a "las imágenes de tratamiento carcelario".

En tanto, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni sostuvo: "Trabajamos con la prudencia del caso. No hubo nota tras el hecho. Hasta ahora, todo indica que no fue en ocasión de robo". Consultado sobre los dichos del sindicato en relación a una posible respuesta a las imágenes carcelarias, agregó: "No hay por el momento elementos que indiquen eso".



Noticia en desarrollo...