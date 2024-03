Un proyectil cayó a pocos metros del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, durante un ataque con drones rusos mientras ambos recorrían este miércoles la ciudad ucraniana de Odesa. El incidente produjo la muerte de al menos cinco personas, mientras que los líderes resultaron ilesos.



"Escuchamos el sonido de las sirenas y hubo explosiones que ocurrieron muy cerca de nosotros. No tuvimos tiempo de ir a un refugio", dijo Mitsotakis, conmocionado por lo vivido, en una rueda de prensa conjunta con Zelenski. "Este nivel de brutalidad, del que son víctimas ciudadanos pacíficos, causa gran tristeza e indignación. Cuando viajé por Odesa, me quedé asombrado porque, por un lado, está la imagen terrible de la destrucción causada por Rusia y, por otro, están la indomabilidad y el coraje del pueblo ucraniano", enfatizó Mitsotakis. "Entendemos que esta guerra afecta a todos y no perdona a nadie", agregó.

Fuentes gubernamentales griegas señalaron que ni Mitsotakis ni ninguno de los miembros de su delegación resultaron heridos. Inmediatamente después de que se produjeran las explosiones, el convoy griego se desvió de la ruta que tenía predeterminada, siguiendo las instrucciones de las autoridades ucranianas, precisó SKAI.

El primer ministro griego viajó al principal puerto marítimo ucraniano para reforzar la cooperación entre Grecia y Ucrania en diversos campos. Uno de los asuntos tratados que trató con Zelenski fue la expansión del corredor para barcos civiles que Ucrania logró abrir en el mar Negro el pasado otoño tras recuperar el control de parte de sus aguas territoriales. Según el Instituto del Mar Negro para Asuntos Estratégicos, Grecia y Turquía son los países en los que están registrados el mayor número de barcos que transitan por ese corredor, con el que Ucrania consiguió recuperar el nivel de exportaciones marítimas de cereales que tenía antes de la guerra.

La palabra de Zelenski y el Kremlin

Zelenski también se expresó por el ataque ruso. "Vimos el ataque de hoy. Pueden ver con quién estamos tratando, no les importa donde golpean, a militares o a civiles… Sé que hubo víctimas hoy, aún no conozco los detalles pero sé que hay muertos y heridos", manifestó el mandatario sobre la explosión que se produjo a apenas unos 150 metros del convoy de automóviles en el que viajaban ambos mandatarios.

El portavoz de la Fuerza Naval de Ucrania, Dimitro Pletenchuk, indicó que por el ataque de drones rusos murieron hasta el momento cinco personas. El fin de semana murieron 12 personas, entre ellas 5 niños, en un atentado similar contra la ciudad. Zelenski agregó en la conferencia de prensa que con este tipo de ataques Moscú busca ocasionar terror constante entre los ucranianos. "La práctica mayoría de los objetivos de Rusia son civiles, casas, iglesias, escuelas, universidades. Todo esto necesita ser restaurado", señaló el presidente, quien agradeció la voluntad mostrada por Grecia en ayudar en la reconstrucción de la infraestructura dañada.

Por su parte, el Kremlin reivindicó el bombardeo. "Hoy a las 11.40 hora de Moscú las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque de misiles de alta precisión contra un cobertizo en la zona industrial portuaria de Odesa, en el que se preparaban los drones navales del Ejército Ucraniano", señaló en una publicación en Telegram el Ministerio de Defensa ruso, que remarcó que el objetivo del ataque fue alcanzado y destruido.

La reacción europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el ataque. "Condeno enérgicamente el vil ataque de Rusia en Odesa durante la visita de Zelenski y Mitsotakis. Nadie se siente intimidado por este nuevo intento de terrorismo, ciertamente, ni los dos líderes sobre el terreno, ni el valiente pueblo de Ucrania", expresó en un mensaje en la red social X. "Más que nunca, apoyamos a Ucrania", resaltó.

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró también en redes sociales que la Unión Europea apoya fuertemente a Ucrania y que el ataque es "otra señal de las tácticas cobardes de Rusia, que incluso está por debajo del manual del Kremlin".



El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, afirmó en X que el ataque aéreo cerca de Zelenski y Mitsotakis "demuestra una vez más el desprecio del presidente ruso, Vladímir Putin por cualquier norma y su voluntad de escalada". "Rusia debe poner fin al terror contra la población civil de Ucrania y a la agresión ilegal", apuntó.

El ataque en Odesa se produjo un día después de que las tropas ucranianas festejaran haber destruido un barco de guerra ruso cerca de la Península de Crimea. Desde los últimos meses, Ucrania refuerza su apuesta por tácticas de guerra asimétrica con las que está golpeando a Rusia en el aire y el mar para compensar la superioridad en el frente de las fuerzas del Kremlin, que ganan terreno en varias zonas del frente aprovechando el déficit de munición en artillería que sufre Kiev por los retrasos en la ayuda militar occidental.