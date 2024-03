TEATRO

La vergüenza de haber sido

Un unipersonal sobre la neurótica relación de los argentinos con el dinero, sobre la clase media trabajadora y sobre el ser nacional, entre otras cosas. Escrito, dirigido y protagonizado por Alberto Ajaka, su título completo lo dice todo: La vergüenza de haber sido y el dólar de ya no ser (testimonio dramático de un sobreviviente 1997-2001). Son cinco aventuras, una por año, entre La Matanza y Puerto Madero, mientras esquiva las balas, baila salsa, construye galpones, estrella un auto, y trabaja, trabaja y trabaja. Acontecimientos todos de extraña naturaleza, plagados de incidentes y peripecias tan insólitas como agorero es el presagio que anticipan ("se va todo a la mierda"). La iluminación es de Adrián Grimozzi y la asistencia y producción de Luciano Kaczer.

Martes a las 20, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $6000.

De la mejor manera

En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en una noche de despedida que también se convierte en una exploración de la masculinidad, sus mandatos y la figura del patriarca. Federico Liss y David Rubinstein escriben, actúan y dirigen –junto a Jorge Eiro– esta obra que estrena una nueva temporada en un particular espacio no convencional: el bar Rodney, inmortalizado por la canción de La Portuaria y uno de los mojones alrededor del cementerio de la Chacarita. El vestuario es de Manuela Sánchez, la iluminación de Ricardo Sica, y la asistencia de dirección de Ana Clara Barboza.

Sábado y domingo a las 19.30, en el Bar Rodney, Rodney al 400. Entrada: $7500.

MÚSICA

Condenado al siglo XX

Después de seis años de silencio discográfico, Antolín presenta el noveno disco de su carrera, que cuenta con la producción del músico uruguayo Ezequiel Rivero (Carmen Sandiego) y la participación de músicxs invitadxs como Pauline Fondevila (Perro Fantasma). Las letras sobrevuelan su clásica sensiblidad, que ha conmovido a muchos a lo largo de los años. También se cuela en su imaginario la provincia de Neuquén, su nuevo hogar. El álbum viene acompañado por un videojuego situacional, influenciado por las primeras creaciones de Roberta y Ken Williams para Sierra Games, que propone una experiencia inmersiva en donde el jugador podrá, desde el interior de una habitación, interactuar con objetos, mirar por las ventanas, hablar con diferentes personajes y exponerse a ciertas amenazas. Fue programado por Ezequiel Rivero, con música original de su autoría.

Prologue

Primer tema del nuevo disco del saxofonista norteamericano Kamasi Washington, que se estrenó con un video dirigido por su colaborador AG Rojas y coreografiado por Samantha Blake Goodman. Anunciado para el 3 de mayo, Fearless Moment es presentado por su autor como su álbum para bailar. “No es literal”, aclara. “La danza es movimiento y expresión, y en cierto modo es lo mismo que la música: expresar tu espíritu a través del cuerpo. Eso es lo que impulsa este album”. Cuenta con la participación de la hija de Washington –que escribió la melodía del tema "Asha The First" durante algunos de sus primeros experimentos con el piano–, así como de varios colaboradores nuevos y antiguos: André 3000 aparece a la flauta, George Clinton presta su voz, al igual que BJ The Chicago Kid, el rapero de Inglewood D-Smoke, y Taj y Ras Austin de Coast Contra, los hijos gemelos de la leyenda de la costa oeste Ras Kass.

ONLINE

Menem Junior

El subtítulo de la serie documental que puede verse en la reluciente plataforma Max lo dice (casi) todo: La muerte del hijo del presidente. Los cuatro episodios de este true crime codirigido por los talentosos cineastas Sergio Wolf y Anahí Berneri contempla, a lo largo de tres horas de duración total, todas y cada una de las posibilidades que se barajaron alrededor de la muerte del joven Menem. La principal: ¿fue la caída del helicóptero que piloteaba la mañana del 15 de marzo de 1995 un accidente provocado por el ser humano, un problema técnico del aparato o un atentado? Si bien la lógica del formato televisivo elimina las aristas más autorales de ambos realizadores, el ritmo veloz de un montaje pertinente y las entrevistas contemporáneas a figuras como Zulema y Zulemita Menem, Domingo Cavallo, Samuel Chiche Gelblung, Román Lejman y el juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, aportan información valiosa y reconstruyen una era en la historia argentina reciente por demás convulsionada.

Ara San Juan

Otro documental nacional sobre un hecho trágico reciente: la desaparición del submarino ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017. Con dirección de Mauricio Albornoz Iniesta, los ocho capítulos de media hora disponibles en Netflix, que incluyen material de archivo, imágenes exclusivas y múltiples testimonios, exploran las distintas teorías que surgieron en torno al hecho. En palabras del realizador, “nos motivó la necesidad de exponer y esclarecer las diversas hipótesis en torno a la desaparición del ARA San Juan. Esta serie documental busca honrar la memoria de los cuarenta y cuatro tripulantes fallecidos y la lucha de sus familias, quienes perseveran incansablemente en la búsqueda de respuestas”.

CINE

Tótem

El segundo largometraje de Lila Avilés no pasó por las salas de cine locales ni fue exhibido en los festivales más importantes de Argentina, a pesar de tratarse de uno de los films mexicanos más prestigiosos y premiados del año pasado. Netflix acaba de incorporar a su oferta cinematográfica este relato sensible centrado en una niña, Sol, y los acontecimientos de un día y una noche en la casa de su abuelo. La jornada no es común y corriente: es el cumpleaños de su padre, Tona, y en medio del caos de los preparativos de la fiesta Sol interactúa con su populosa familia –primos, tíos, otros familiares y también amigos cercanos–, al tiempo que las razones del silencio sepulcral en la habitación de Tona comienza a revelarse al espectador. Hay algo del cine de Lucrecia Martel en la película de Avilés, aunque su estilo y forma de acercarse a los personajes brillan con luz propia. Mención aparte para la debutante Naíma Sentíes, una de esas actuaciones de baja estatura que marcan a fuego la pantalla.

Todos somos extraños

El realizador británico Andrew Haigh adapta la novela del japonés Taichi Yamada, ya llevada al cine en 1988 como un relato de fantasía y horror dirigido por Nobuhiko Obayashi. La nueva versión, que puede verse en salas, transcurre en Londres y elimina los aspectos terroríficos, reconvirtiendo al protagonista en un guionista homosexual en crisis personal. Lo que permanece es el concepto central, una historia de fantasmas diferente: Adam (Andrew Scott) visita la casa de su infancia y se reencuentra con sus padres, fallecidos cuando él tenía apenas doce años, como si el tiempo no hubiera transcurrido. En paralelo, conoce a su vecino Harry (Paul Mescal) con quien inicia una relación sentimental.

TV

El régimen

La nueva serie estrella de HBO encuentra a Kate Winslet en el rol de canciller de un país imaginario de Europa Central. De corte autoritario, el gobierno comienza a desmoronarse mientras Elena Vernham intenta sostener con sus manos de hierro el control de la situación, encerrada en el pequeño palacio que hace las veces de vivienda y centro de operaciones político. Mientras ataca con fiereza cualquier germen microscópico que pueda hacer nido en el lugar (la fobia sanitaria es parte esencial de su personalidad), la paranoia ante propios y ajenos toma por asalto su vida pública y privada. ¿Y en términos de política exterior cómo andamos? “No voy a ceder a los decadentes y tóxicos Estados Unidos”, afirma con vehemencia el personaje. Sátira política de alto vuelo creada por Will Tracy (Succession), algunos de los seis episodios fueron dirigidos por el cineasta Stephen Frears, y entre el reparto de secundarios aparecen rostros como los de Andrea Riseborough y Hugh Grant.

Domingos a las 23, por HBO.

La Brea

Llega a la pantalla de Universal+ la tercera y última temporada de la serie de ciencia ficción que tiene como punto de partida narrativo a un enorme agujero que, en el capítulo piloto, aparecía en medio de la ciudad de Los Ángeles, llevándose consigo a una buena cantidad de edificios y a sus habitantes. Allí, los sobrevivientes del desastre debían unirse para no morir en un mundo prehistórico lleno de peligros. En la temporada tres, Lucas y Verónica deberán aprender a ser padres en el año 10.000 A.C., tarea nada sencilla por múltiples razones, mientras en el presente los científicos siguen intentando resolver el origen del misterio y traer de vuelta a los viajeros.

Martes a las 22, por Universal+.