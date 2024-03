Con consignas que reclaman "basta de desocupación, hambre y violencia", "el aborto es y será ley", y "abajo el plan motosierra", la marea lesbotransfeminista define hoy, a las 8, a través de una asamblea virtual, si vuelve esta tarde a las calles, en el marco de un nuevo 8M. Ante el asesinato de dos taxistas y el ataque a un chofer de la línea K que debió ser internado grave, circunstancias que motivaron la convocatoria a un paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por tiempo indeterminado, las activistas definen si se realiza hoy la jornada de lucha con concentración en la plaza San Martín, a las 17, para marchar hacia el Parque Nacional a la Bandera, donde estaba previsto leer la proclama con el contenido de cada una de las demandas, que este año pondrán el eje en las necesidades básicas, frente a la situación económica, política y social; y por la defensa de los derechos y conquistas. También contra los femicidios, que en lo que va de este año se relevaron 8 en la provincia de Santa Fe, según registró el espacio La Corriente Mujeres y Diversidad, cuya referente es la concejala Norma López. Si se restablece el servicio, habrá colectivos gratis de 12 a 00 horas.

"Milei le tiene miedo a las mujeres y disidencias sexogenéricas sin miedo", proclaman desde las organizaciones que le hacen frente a las políticas del libertario. Si se realizan, las actividades de la jornada de lucha por el Día de las Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Trans y No binaries Trabajadorxs -el primero con Javier Milei como presidente-, comenzarán al mediodía, con una feria de la economía popular en la plaza San Martín, donde por la tarde será el lugar de encuentro de organizaciones lesbotransfeminstas, barriales, sociales, culturales, sindicales y políticas que marcharán a las 18 para gritar: "Viva el paro lesbotransfeminista".

En ese contexto, la movilización que cada 8M gana las calles, cobra fuerza este año en todo el país. En Rosario, atravesadas por el particular contexto de violencia urbana que vive la ciudad, es posible que la marcha deba suspenderse.

Luego de que la Asamblea LesboTransFeminista rosarina adhiriera al paro y se movilizara el 24 de enero pasado "en defensa de las libertades democráticas y en contra de la inconstitucionalidad, el saqueo y el ajuste que implican el DNU, la Ley Ómnibus y el protocolo antipiquetes", propuestos por el gobierno nacional, se planeó para este 8 de marzo volver a las calles con las demandas actuales, que reclaman "abajo el plan de Milei" y "a la clandestinidad no volvemos nunca más".

Para el colectivo de organizaciones que comenzó a reunirse frente a los embates que trajo aparejados el cambio de gobierno, pero cuyas asambleas se concentraron en organizar el 8M desde los primeros días de febrero, "este día, es una instancia colectiva de lucha, junto con el Ni una Menos, los pañuelazos (por el aborto legal, seguro y gratuito) y la ola verde, las marchas del Orgullo, los 24 de Marzo y los Encuentros Plurinacionales de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, en las que paramos y salimos a las calles para lograr que todos nuestros derechos sean reconocidos y respetados".

Por todo, será una nueva jornada para protestar contra el DNU, contra el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que "pretende hacer del derecho a la protesta social un delito para pasar con represión, el brutal ajuste contra el pueblo". También será un día para pronunciarse "contra de la baja de la edad de imputabilidad"; por el "no a una reforma laboral que representa una brutal quita de derechos conquistados por les trabajadores"; y para pedir un "salario igual a la canasta familiar", "basta de despidos", "basta de desocupación", y por la reivindicación del "valor del trabajo de cuidado sostenido históricamente por mujeres y disidencias sexogenéricas".

Las demandas también apuntan a la "implementación del cupo laboral trans de manera efectiva"; e insisten: "Hace tres años nos falta Nahuel. Las vidas trans también valen". Los reclamos incluyen "reconocimiento de derechos laborales y sociales" en el trabajo sexual; "no a la reforma provincial", "no al cierre de comedores populares", "no a la eliminación del Programa Potenciar Trabajo", "abajo los tarifazos. No al aumento del boleto", contra la reforma de la ley de alquileres. En defensa de la ciencia pública, la cultura, los medios públicos, populares y comunitarios, y contra el cierre del Inadi.

En relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, "desde su sanción, ha bajado el índice de muertas por abortos clandestinos, así como los embarazos no deseados. La IVE es un instrumento de lucha contra la discriminación en el sistema de salud de las mujeres empobrecidas y una herramienta para la autonomía de las mujeres y personas gestantes, contra los mandatos regimentadores que bajan desde el poder del Estado. ¡A la clandestinidad no volvemos nunca más! Ni un paso atrás". Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocan a marchar con los pañuelos verdes.

La movilización también apunta a la defensa de la educación pública, gratuita, laica y con perspectiva de género. "Apoyamos la lucha docente y el reclamo de les estatales por el aumento de salarios y del conjunto del presupuesto educativo". Y en defensa de la Educación Sexual Integral y el lenguaje inclusivo. "Rechazamos la invisibilización y negación que intenta el gobierno de nuestras identidades por las que luchamos tanto tiempo".

En tanto, desde las organizaciones remarcaron a la importancia de marchar el próximo 24 de marzo, a 48 años del golpe genocida. "¡Nunca más! ¡30 mil compañerxs detenidxs desaparecidxs, presentes".