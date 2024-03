En una de sus ya habituales y exclusivas entrevistas en el canal LN+, el Presidente anunció que enviará al Congreso “un proyecto de ley para que la emisión monetaria pase a ser un delito”, definió que lo que están haciendo en el Banco Central es “un saneamiento furioso”, y prometió que "en algún momento, la inflación se va a derrumbar como un piano”. En esta línea, calificó al gobierno anterior como “un gobierno de delincuentes”, por haber emitido dinero.

Tras el cierre ilegal de la Agencia Télam, fue consultado por el destino de la TV Pública, Aysa y el Banco Nación. Volvió a emular a Roberto Dromi al insistir con que “todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar”. "No existe el Estado eficiente", postuló. Y volvió a definir a Télam como "un aparato político".



Ratificó además la creación del Consejo de Asesores Económicos. “Va a estar a cargo de Demian Reidel, vamos a tener a varios economistas destacados que van a partir de este consejo. Adentro también va a estar Ramiro Marra”, contó, ubicando a quien acaba de quedar afuera de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña (ver página 8). De paso desatacó el trabajo del equipo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de todos los funcionarios de las demás carteras. “Yo estoy muy contento con el Gabinete”, celebró.



Tubo tiempopara volver sobre la fake news que difundió, sobre que durante el gobierno de Alberto Fernández en la quinta de Olivos “se almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días”. “Alberto me llamó por el tema del champagne y me contó que él es abstemio, entonces ahí me pareció que me comí una fake news. Le pedí disculpas y publiqué un tuit”, justificó.