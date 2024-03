El Instituto Provincial de Estadística y Censo (IPEC) realizó un informe por el 8 de marzo, en el que analiza datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, donde se puede ver una feminización de la población adulta mayor, así como la mayor inserción de las mujeres en el ámbito educativo pero menor en el mercado laboral, que la mayoría de las personas migrantes (53% son mujeres) y que 0,4% de las personas que viven en viviendas particulares de la provincia no se identifica con el sexo registrado al nacer. De las cuales el 32,0% se identifican como Mujeres trans/travestis; el 31,2% como Varón trans / masculinidad trans; el 19,6% como no binario y el 17,4% restante no se reconoce dentro de ninguna de las identidades anteriores.

El Censo 2022 también identificó a nivel provincial, la distribución de edades según las identidades de género percibidas. Casi un tercio (31,8%) de las personas disidentes tiene 45 años y más y un 24,3% tiene menos de 18 años, sigue el informe elaborado por el IPEC.

Es que en 2022, "haciéndose eco de la demanda social por la visibilización de la identidad de género, se incorpora por primera vez en la historia del país una pregunta relativa a la autopercepción de la identidad de género, diseñada en base a los intercambios realizados con diversos organismos nacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil orientadas a la temática de género".

De acuerdo con el último Censo, el total de la población de la provincia de Santa Fe es de 3.544.509, de las cuales según el sexo registrado al nacer, 1.834.570 (51,8%) son mujeres/femenino y 1.709.939 (48,2%) varones/masculino.

Si bien históricamente nacen más hombres que mujeres, con el correr de las décadas la expectativa de vida de las mujeres ha aumentado más, dando lugar a una vejez cada vez más feminizada. En el Censo de 1980 sólo 5 de los 19 departamentos tenía más adultos mayores varones que mujeres (aquellos que tienen un índice de feminidad menor a 100), mientras que en el Censo de 2022 cada uno de los departamentos cuenta con más mujeres, que varones mayores.

Si se pone el foco en educación, 35,5% de las mujeres entre 15 y 64 años tiene estudios superiores (terciario, universitario y posgrado). El 15,1% terminó sus estudios terciarios; el 8,6% alcanzó un título de grado y el 2,9% realizó estudios de posgrado.

Si se analiza a la población migrante residente en la provincia, el 53,1% son mujeres. De las cuales el 70,8% tiene edades dentro de lo que se considera potencialmente activas en términos económicos (de 15 a 64 años).

En cuanto al mercado laboral, las mujeres de 30 a 64 años presentan una tasa de actividad un 19,8% menor que la de los varones, mientras que la brecha para el porcentaje de mujeres de 65 años y más, con respecto a los varones de la misma edad es de un 56,8%.