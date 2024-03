En las últimas horas quedó al descubierto que, mientras despotrica contra la casta, Javier Milei resolvió aumentar su sueldo (y los de sus ministros) en un 48 por ciento y, solo tras la revelación, decidió dar de baja la resolución que él mismo había firmado. Cuando intentó tomar distancia de sus iniciativas, el Presidente no tuvo mejor ocurrencia que culpar a Cristina Kirchner por un decreto firmado hace 14 años, en el que habló de una "actualización automática". La expresidenta exhibió cómo los argumentos del ultraderechista no tenían una lógica razonable (un mes antes había firmado otro decreto en el que sí supo dejar afuera a quienes luego incluyó) y le aconsejó que, en vez de despotricar amenazas en Twitter a altas horas de la madrugada, tenga más "templanza" a la hora de estar frente a la botonera del Estado. Pero por fuera esos los cruces, vía Twitter, varios pusieron la lupa en las extrañas justificaciones tanto del Presidente como de su equipo de Gobierno sobre el aumento de sueldo y el decreto que habilitó una suba para casi empardar la inflación que se desató tras la devaluación. Un ejemplo fue la conscisa explicación que dio la exsecretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, al exponer tres escenarios: o Milei no lee , le fascificaron la firma o bien, le miente "descaradamente al pueblo".

Ibarra se hizo eco del nuevo DNU presidencial en el cual se dio marcha atrás al aumento salarial indicado en el Decreto 206/24 del 28 de febrero. La publicación corrió por cuenta del siempre provocador vocero presidencial, en la cual por medio de un escueto lenguaje intentó poner "fin" a la revuela por la actualización del salario de Milei. "Milei dijo que 'le informaron' que se había aumentado su sueldo, el de sus ministros y secretarios. El decreto 260 que lo dispone lleva su firma, que es digital y exige token y contraseña", expuso la exfuncionaria del gobierno del ya extinto Frente de Todos.

"Si el presidente entregó token y contraseña para que alguien firme por él, es responsable. Si el presidente firmó por sí mismo sin conocer el contenido del decreto, es responsable (ídem los ministros que refrendaron). Y si conocía el contenido de lo que firmó, le está mintiendo con descaro al pueblo argentino. También es responsable", dijo Ibarra para exponer dos de los tres escenarios posibles de este show del aumento. El restante, dijo la abogada, consistian en que si el Presidente sabía del contenido de lo que firmó. "le está mintiendo con descaro al pueblo argentino", expresó en Twitter.



Y cerró con un mensaje a Adorni. "Usted, como vocero, debería aclarar en qué situación nos encontramos. Necesitamos saber si el presidente firma sin saber, deja que cualquiera firme cualquier cosa, o si es un mentiroso. Solo así podrá decir “Fin”.