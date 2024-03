"Es un tema cerrado", repiten como mantra en Balcarce 50. Se refieren al episodio del aumento de sueldo que decretó el Presidente para él y los funcionarios del Poder Ejecutivo, que generó el despido del secretario de Trabajo, Omar Yasin. “Despedí al secretario de Trabajo; en este momento, lo están notificando por este error”, dijo Milei al aire en una entrevista televisiva que le hicieron el lunes por la mañana. Por la noche, la presidenta del Senado Victoria Villarruel se plegó a la decisión que había tomado Martín Menem en Diputados y anuló también el aumento del 30 por ciento en la dieta de los senadores, por pedido expreso del Presidente.

Lo cierto es que este lunes nadie terminó de comprender por qué el despido por el escándalo fue del secretario de Trabajo y no del secretario Legal y Técnico Javier Herrera Bravo, que es quién lleva la firma del Presidente, ya que fue el propio Jefe de Estado -junto con su jefe de Gabinete Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello- los que firmaron el decreto que habilitó el 48 por ciento de aumento de los salarios en enero y febrero del mandatario, su vice, los ministros nacionales, secretarios y también subsecretarios.

En Casa Rosada aseguran que no habrá más despidos y que "no hay apuro", para designar al reemplazante de Yasin. Se espera que sea alguien cercano al jefe de gabinete, Nicolás Posse. Los rumores que corren consignan que el exsecretario de trabajo estaba enfrentado con el jefe de los ministros y que su eyección del gabinete tuvo que ver más con esa interna que con la responsabilidad por el aumento del salario del Presidente y sus funcionarios más cercanos. El golpe fue muy fuerte para el gobierno, que se autodenomina "anticasta", pero toma medidas en beneficio de ese sector, que ahora representa, y no de los sectores medios y bajos que lo votaron y cada día están más golpeados.



"Este episodio conjugó una serie de temas: en principio fue un error del secretario de Trabajo, por eso se lo despidió, y también un error vinculado a un decreto de CFK que disparó un aumento automático", intentan justificar desde el entorno más íntimo de Milei. En esa línea, argumentan que "no se dieron cuenta" de lo que había sucedido "porque el pago del salario en febrero entró igual que el de enero y después, a los dos días llegó el aumento por separado". Relatan que algunos funcionarios recibieron el salario a principio de mes, "lo vieron en su homebanking", y no se dieron cuenta hasta varios días más tarde que habían cobrado, en algunos casos, hasta dos millones de pesos más.

Más allá de eso, se puede comprobar que cuando se dieron cuenta tampoco dijeron nada, porque el escándalo salió a la luz por un tweet de la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz publicó recién el sábado último. Allí compartió una imagen con los aumentos que había recibido cada uno de los funcionarios por el decreto que firmó el Presidente y que, ese mismo día tuvo que decretar su vuelta atrás.