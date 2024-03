El periodista Eduardo Feinmann le leyó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un mensaje publicado en X (ex Twitter), en el que un presunto diputado de la provincia de Santa Fe, llamado Fernando Monteverde, se quejaba de la llegada de efectivos federales a la ciudad, tras los episodios de violencia. Desde Ciudad Futura denunciaron que esa cuenta es falsa, que no existe. Todo fue una fakenews. "Queremos advertir que tal persona no existe, y destacar que el único dirigente de la provincia que lleva ese apellido es el concejal Juan Monteverde, quien no dijo en absoluto el contenido de ese tuit. Les pedimos que nos ayuden a aclarar públicamente esta situación que sólo aporta confusión en un momento demasiado delicado de nuestra ciudad", agregaron desde Ciudad Futura.