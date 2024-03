PANTALLAZOS ► Este jueves 14/3 llega al cine Gaumont el documental Tormenta de fuego: los incendios en la Patagonia, de Luciano Nacci y Axel Emilien ► Una chica flashea después de sufrir un accidente en el corto animado francés 27, de Flora Anna Buda, que sube a Mubi el viernes 15/3 ► Y la peli The Truth About Love Tour: Live from Melbourne recupera la gira 2013-2014 de Pink, en DirecTV desde el viernes 15/3.



FESTIVALIPSIS ► El Traslasierra Rock Festival confirmó su séptima edición con espacios de comida consciente, tatuaje, juegos integradores y shows de Micky Rodríguez, Richter, Verde Kabeza, Maples de Huevo, Odios Compartidos y Escamas, entre otrxs; todo para el sábado 23/3 en el Balneario San Javier, de Córdoba.

SIGUEN GIRANDO ► El Chasky Pum inició tour mexicano, que durante marzo lo lleva por Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Ixtapaluca, Zacatecas y el DF de México.



MIRÁ QUÉ VIVOS ► El electro-rocker sanmartinense Mariano Hachezeta entregó su EP 1234, registrado como live session bajo el dogma del vivo ficticio ► Y los rockeros avellanedenses de Mendigando siguen cortando versiones de su show de 2023 en La Trastienda, y ahora convidan toma en directo de Treinta septiembres más.

DE VISITANTE ► A dos temporadas de su paso por el Lollapalooza 2022, la performer estadounidense Ashnikko tocará el 12/5 en el Teatro Vorterix, en el marco de su gira sudamericana ► Mientras, el cancionista chile-neoyorquino Benjamín Furman meterá mini gira con fechas en Quilmes (jueves 14/3, CC Gleyzer), CABA (viernes 15/3, Café Vinilo) y La Plata (sábado 16/3, Casa Marma).





