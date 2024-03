El presidente Javier Milei volvió a acusar al socialismo de ser el responsable de la situación de violencia en Rosario durante una entrevista con Radio Mitre y tanto el partido formalmente, como su presidenta Mónica Fein y el exministro de Gobierno Rubén Galassi, le contestaron.

Por tirria ideológica, para pegarle indirectamente al gobierno de Santa Fe del que el PS es parte, por no acompañar la ley ómnibus, o por castigo por haber bajado ayer al recinto para la sesión especial por la fórmula jubilatoria. La motivación no está clara, pero lo cierto es que el presidente volvió a agarrárselas con el socialismo en una entrevista en Radio Mitre y hasta echó mano al camporista Andrés "Cuervo" Larroque para castigar. "Esto no es nuevo, entendamos que no es un problema de hoy. Es un problema que se generó desde el narcosocialismo iniciado con Binner y con Bonfatti", atacó.

"Tengo que hacer un esfuerzo para no contestar a las difamaciones y mentiras, vengo a defender al pueblo de Rosario que está encerrado en sus casas, sin transporte, sin clases, con las estaciones de servicio cerradas y cuatro familias más destruidas por el crimen de familiares que estaban trabajando", dijo la diputada y presidenta del PS Mónica Fein ayer en la sesión especial en la que no se pudo tratar la declaración de emergencia en el departamento Rosario por falta de quorum.

"Las organizaciones nos quisieron dar un mensaje a la política. Nos dijeron «mientras sigan peleándose o discutiendo tonterías, nosotros vamos a exigir ser dueños de la ciudad y el país». Eso nos dijeron", recalcó.

"El dolor de los rosarinos encerrados me hace venir acá a no contestarle al presidente, sino a exigirle que dé las respuestas que corresponde, que dejen de buscar responsables, que haga lo que tiene que hacer un gobernante, que es dar respuestas a un pueblo que sufre y que no es responsable de lo que está viviendo", dijo una Fein visiblemente sensibilizada por la situación.

Reivindicó al gobierno provincial y al gobernador Pullaro en particular, que "está amenazado y cuya familia tuvo que irse por las acciones que lleva adelante para controlar el call center que había en las cárceles".

"Como un barrabrava"

También el exministro de Gobierno durante la Gobernación de Antonio Bonfatti le contestó al presidente. Rubén Galassi dijo que “Milei se comporta como un barrabrava y sigue sin entender la profundidad del problema. Es irresponsable su planteo, justo en un momento en donde todos los gobernadores dieron muestra de la dimensión política de esta situación y la necesidad de plantearlo como política de Estado nacional”.

“Volver a escuchar esa palabra (narcosocialismo) me un genera un déjà vú. Ya vimos qué pasó cuando desde un gobierno nacional nos atacaron con eso y se desentendieron del problema”, señaló Galassi, en referencia a lo que dijo en pleno recinto de Diputados Andrés “Cuervo” Larroque en 2012, cuando Cristina Kirchner era la presidenta del país.

“No eludimos las responsabilidades, pero Santa Fe siempre actuó frente a estos delitos. Hubo cambios en la Justicia, bajo nuestra gestión se detuvo a los principales jefes narcos, se aprobó la ley de decomiso de bienes. Hay problemas con las fuerzas de seguridad, pero a los malos policías se los detiene y se los condena”, agregó. “El presidente, en vez de insultar y actuar como barrabrava, tiene la responsabilidad de ponerse al frente del problema”, cerró.

"La campaña terminó"

También el Partido Socialista respondió de forma orgánica, con un comunicado en el que "repudia nuevas agresiones y calumnias del presidente y pide trabajar unidos frente al narcotráfico". "Son falaces, no tienen ningún asidero y, peor aún, llegan en un momento donde no hay lugar para la especulación ni la disputa política", afirma el PS.

Tras repasar la detención de jefes de bandas como Los Monos, los cambios en la Justicia penal y el atentado a la casa del gobernador Bonfatti, le pide al presidente "comprender que la campaña electoral ya terminó" y que fue elegido "para que le brinde una solución a los problemas y gestionar".

Tras recordarle que "Rosario necesita al presidente trabajando junto a los gobiernos provincial y municipal de los que somos parte" le pide que "cese en sus agresiones y falsas acusaciones para ponerse a trabajar en pos de recuperar la paz en la ciudad. De lo contrario, iniciaremos las acciones legales correspondientes".